西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第137回

冷却ファン「NF-A12x25 G2 PWM」がオススメ!!

ついに、Noctuaから120mm冷却ファン第2世代モデルが登場！ 冷却性能と静音性は折り紙付き：ツクモLABI1なんば店

2025年08月19日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

NF-A12x25 G2 PWM

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの有本和貴さんがオススメするのは、Noctuaの120mm冷却ファン「NF-A12x25 G2 PWM」。妥協のない製品づくりで高い評価を得るNoctua製120mmファンの第2世代モデルです。

ツクモLABI1なんば店

ツクモLABI1なんば店

スタッフの有本和貴さん

NF-A12x25 G2 PWM

Noctuaの120mm冷却ファン「NF-A12x25 G2 PWM」がオススメ

　Noctuaの冷却ファンは、高い冷却性能と静音性を兼ね備え、特に静音志向のユーザーから強い支持を得ています。今回発売された「NF-A12x25 G2」シリーズは、そんなNoctua製120mm冷却ファンの第2世代モデルです。主なスペックは、サイズ120×120×25mm、回転数1800rpm±10%、最大風量107.3立方メートル/時、静圧3.14mmH2O、動作音22.5dB(A)となります。

NF-A12x25 G2 PWM

2024年11月に一足早くデビューした140mmの第2世代モデル「NF-A14x25 G2」シリーズも販売中

　第1世代と比べると、回転数は抑えられているにもかかわらず、風量と静圧は向上。さらに動作音もわずかに低減しており、まさに全ての性能面で第2世代が上回っていると言えるでしょう。付属品は、延長ケーブル、PWM分岐ケーブル、ラジエーター固定用ガスケット、ローノイズアダプター、防振マウント、スクリューネジとなります。

NF-A12x25 G2 PWM
NF-A12x25 G2 PWM

低回転型の「NF-A12x25 G2 LS-PWM」（写真左）、2基セットの「NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP」（写真右）もラインアップ

　製品バリエーションは、標準仕様の「NF-A12x25 G2 PWM」のほか、低回転・低騒音モデル「NF-A12x25 G2 LS-PWM」、2基セットの「NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP」をラインアップ。2基セットは単なるお得パッケージではなく、あえて回転数の異なるファンを組み合わせることで、ラジエーターやツインタワー型空冷クーラーに装着した際の共振を抑える仕様になっています。

NF-A12x25 G2 PWM
NF-A12x25 G2 PWM
NF-A12x25 G2 PWM

店頭価格は4980円。低回転モデルも同じく4980円。2基セットは9579円です

ツクモLABI1なんば店

レジ前のショーケースにはNoctuaからツクモへ送られた、販売やサポートへの感謝を示す賞状が展示されていました

　有本さんによると、「NF-A12x25 G2 PWM」は待望の第2世代120mm冷却ファンということもあり、売れ行きは非常に好調とのこと。タイミングによっては在庫が薄くなる場合もあるそうですが、再入荷は順次行なわれるそうです。

　他のファンに比べると価格はやや高めですが、そのぶん、冷却性能と静音性は折り紙付き。こだわりのPCを組みたい人にはぜひオススメしたい製品ですね。ちなみに、Noctua独特のカラーリングはチョコレートをイメージしたものだそうです。有本さんもその由来を知ってから、ますますNoctuaのファンを好きになったとのこと。

FREESIZE-STBK/STWH

「FREESIZE-STBK/STWH」再入荷しました

　そのほか、以前の記事で紹介したタイムリーのPCスタンド「FREESIZE-STBK/STWH」について続報。発売後は好調な売れ行きで一時在庫切れとなることもありましたが、現在はブラック・ホワイトともに在庫ありとのことです。探していた人は、ぜひ店頭でチェックしてみてください！

ツクモLABI1なんば店
ツクモLABI1なんば店

レジ前の陳列棚にはセール対象品や特価品が並びます

　今回はお盆休み期間中の取材となりましたが、この時期は「長期休暇を利用して熱くなったパソコンをメンテナンスしよう」という人が増えるそうです。そのため、冷却関連の相談が多く寄せられるのも毎年恒例の風物詩とのこと。

　加えて、お盆休みの時期はファミリー層の来店も増え、店内はいつも以上に賑わいを見せているそうです。そんなツクモLABI1なんば店では、現在お盆セールを開催中。期間は8月22日まで。セールの詳細は店舗公式Xアカウントをご確認ください。

　なお、レジ前の陳列棚には、店頭ではセール対象品や特価品などのお買い得品が並べられています。来店の際はぜひチェックしてください！

