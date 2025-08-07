【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「音漏れってレベルじゃない！」チケット落選でも布袋寅泰の万博ライブを楽しむ人が続出！気になるセトリは？
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月18日（月）は、大阪・関西万博で開催する初のリアル音楽フェス「U-NEXT MUSIC FES」DAY5に布袋寅泰さんが出演して話題を集めている。
布袋さん 万博 セットリスト— RK-3 (@blueblack_gblue) August 16, 2025
1 Jump
2 BE MY BABY
3 MARIONETTE
4 スリル
《MC》
5 さらば青春の光
《MC》
6 Battle Without Honor or Humanity
7 ラストシーン
《MC》
8 ヒトコト
9 オフィーリア(バンドメンバーのみ)
10 BAD FEELING
11 Boogie Woogie Under Moonlight
12 Move Your Body
13 CIRCUS… pic.twitter.com/0eaX5XtI5K
8月16日に大阪・関西万博会場内で開催された「U-NEXT MUSIC FES」DAY5に布袋寅泰さんが出演。チケットは高倍率で落選者が続出したが、落選者もライブが楽しめるまさかの状況が万博来場者によって投稿され、シェア・拡散されている。
#布袋寅泰 出演の— HOTEI STAFF (@HOTEI_STAFF) July 12, 2025
EXPO 2025 大阪・関西万博
U-NEXT MUSIC FES
DAY5【8/16(土)開演 17:30】
大阪・関西万博入場チケットをお持ちの方が対象の「7日前抽選」受付が7/16(水)スタート！
詳細▼https://t.co/st7fsGqLYr
※会場での布袋寅泰ライブグッズや公演記念グッズの販売はございません。#HOTEIpic.twitter.com/pX0xXHvTaW
もはや「音漏れ」ともいえない、クリアな音声に来場者は足を止めてライブを楽しんでいた。
万博の布袋寅泰ライブ、音漏れというよりクリアに聴こえて笑う😁 pic.twitter.com/JfpL2EN4oz— PARANOIA106 (@PARANOIA106) August 16, 2025
#万博 #布袋寅泰— ただのイケメソ (@babyblue22221) August 15, 2025
万博ライブ
いきものがかり 大塚愛
抽選外れたけど
音漏れというレベルではなく
普通にコンサート会場笑
映像も半分見れる。
布袋外れた人もぜひ。 pic.twitter.com/xyvoL2swdF
これに対し、X上では「ライブ会場では更に盛り上がります」「音漏れのことは考慮してないというかそれも万博の一部だろと開き直った潔さを感じるw」「見れなくても、声は聴けるのか」「布袋さんのライブこんだけ聞こえて見えてるなら、入れなくてもきっと楽しめるね」などのコメントが寄せられていた。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
この連載の記事
- 第90回
地方活性「オールナイト万博」地下鉄運転見合わせで万博会場からの帰宅困難者多数・各パビリオンの「神対応」に称賛と感謝の声
- 第89回
地方活性「これは押しに行きたい」ドイツパビリオンの”行方不明”スタンプの代わりに手作りスタンプが贈られる
- 第88回
地方活性「大阪人として嬉しい限り」大阪・関西万博の入場券販売枚数が"黒字の目安"1800万枚を突破
- 第87回
地方活性超人気の万博・イタリア館にまたも必見の展示が登場！ 伝説のノート『モレスキン』を素材にしたアート作品がすごい
- 第86回
地方活性「スタッフが楽しそうに働いてるパビリオンNO.1」『月曜から夜ふかし』で村上信五・マツコも絶賛！インドネシアパビリオンとヨヤクナシガールズが大人気！
- 第86回
地方活性伝統芸能「能」の力で万博会場に大きな踊りの輪ができた！ 「いのちの遊び場 くらげ館」の中島さち子Pと大阪の山本能楽堂がスペシャルコラボ
- 第85回
地方活性「2000万人確実に行くねこれ」大阪・関西万博会場への総来場者数が1500万人突破！
- 第84回
地方活性「ブラジルの人聞こえてますかー？」サバンナ・八木と万博ブラジルパビリオンの夢のコラボが実現！気になるブラジル人の反応は？
- 第83回
地方活性「投げ方かわいすぎ」「フォームが予測不能」ミャクミャクがサントリードリームマッチで始球式に挑戦！
- 第82回
地方活性「大屋根リングを背景に横綱は絵になる」「この酷暑に裸足ですごい」大相撲万博場所開催・横綱大の里が堂々登場