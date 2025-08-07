Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第91回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「音漏れってレベルじゃない！」チケット落選でも布袋寅泰の万博ライブを楽しむ人が続出！気になるセトリは？

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月18日（月）は、大阪・関西万博で開催する初のリアル音楽フェス「U-NEXT MUSIC FES」DAY5に布袋寅泰さんが出演して話題を集めている。

　8月16日に大阪・関西万博会場内で開催された「U-NEXT MUSIC FES」DAY5に布袋寅泰さんが出演。チケットは高倍率で落選者が続出したが、落選者もライブが楽しめるまさかの状況が万博来場者によって投稿され、シェア・拡散されている。

　もはや「音漏れ」ともいえない、クリアな音声に来場者は足を止めてライブを楽しんでいた。

　これに対し、X上では「ライブ会場では更に盛り上がります」「音漏れのことは考慮してないというかそれも万博の一部だろと開き直った潔さを感じるw」「見れなくても、声は聴けるのか」「布袋さんのライブこんだけ聞こえて見えてるなら、入れなくてもきっと楽しめるね」などのコメントが寄せられていた。

