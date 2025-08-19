このページの本文へ

Adobe「Photoshop」「Illustrator」などに“緊急”の脆弱性　アップデートで対処

2025年08月19日 12時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アドビのロゴ

　アドビは8月12日、「Photoshop」や「Illustrator」など、同社が提供する複数のWindows／macOS向けアプリに関する脆弱性情報を公表した。

　脆弱性の内容と影響を受ける主なアプリは、それぞれ以下のとおり。

■深刻度：緊急

任意のコード実行

・Photoshop 2025：26.8以前のバージョン
・Photoshop 2024：25.12.3以前のバージョン
・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン
・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン

■深刻度：重要

任意のコード実行

・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン

アプリケーションサービス拒否

・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン
・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン

メモリリーク

・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン

　同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン