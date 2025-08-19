Adobe「Photoshop」「Illustrator」などに“緊急”の脆弱性　アップデートで対処

アドビは8月12日、「Photoshop」や「Illustrator」など、同社が提供する複数のWindows／macOS向けアプリに関する脆弱性情報を公表した。

脆弱性の内容と影響を受ける主なアプリは、それぞれ以下のとおり。

■深刻度：緊急 任意のコード実行 ・Photoshop 2025：26.8以前のバージョン

・Photoshop 2024：25.12.3以前のバージョン

・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン

・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン

・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン ■深刻度：重要 任意のコード実行 ・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン

・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン アプリケーションサービス拒否 ・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン

・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン

・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン メモリリーク ・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン

同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。