Adobe「Photoshop」「Illustrator」などに“緊急”の脆弱性　アップデートで対処

アドビは8月12日、「Photoshop」や「Illustrator」など、同社が提供する複数のWindows／macOS向けアプリに関する脆弱性情報を公表した。
脆弱性の内容と影響を受ける主なアプリは、それぞれ以下のとおり。
■深刻度：緊急
任意のコード実行
・Photoshop 2025：26.8以前のバージョン
・Photoshop 2024：25.12.3以前のバージョン
・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン
・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン
■深刻度：重要
任意のコード実行
・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン
アプリケーションサービス拒否
・Illustrator 2025：29.6.1以前のバージョン
・Illustrator 2024：28.7.8以前のバージョン
・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン
メモリリーク
・Adobe InDesign：ID20.4以前のバージョン／ID19.5.4以前のバージョン
同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。
