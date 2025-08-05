「オールナイト万博」地下鉄運転見合わせで万博会場からの帰宅困難者多数・各パビリオンの「神対応」に称賛と感謝の声

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月15日（金）は、地下鉄の運転見合わせによって帰宅困難者が続出した万博会場の様子が話題となっている。

8月13日夜、大阪・関西万博が行われている夢洲に乗り入れる大阪メトロ中央線が送電線トラブルによって運転見合わせとなり、3万人近くの来場者が帰宅困難となった。

この事態に対し、大阪メトロ代替輸送バス16台で桜島駅に輸送、タクシーも夢洲周辺に集結するなどの対策が取られたものの、大阪メトロ中央線が復旧したのは翌14日の早朝だったこともあり、帰宅できなくなった多くの来場者とスタッフが会場内で一夜を過ごすこととなった。

なお、会場では帰宅困難者のため多くのパビリオンが終夜開放され、「神対応」に対する感謝も多数投稿されている。

チェコパビリオンでは、空調の効いたホールを開放しました。お子様連れの方ぜひきてください！。Czech pavilion has opened hall for people to rest in space with aircon. Parents with small children please come here if needed ! #万博 #大阪関西万博#EXPO2025pic.twitter.com/JUJYjS6Zwp — Czech National Pavilion at EXPO 2025, Osaka (@expo2025czechia) August 13, 2025

さらに落合陽一さんによるシグネチャーパビリオン「null2」は“隠しモード”「クラブモード」を起動し、落合さん自ら遠隔操作でDJとして会場で光と音楽のショーを行った。

また、会場では「真夜中の万博会場」というイレギュラーな状態をポジティブに楽しむ人たちも多く、「オールナイト万博」がXトレンド入りを果たした。

一方で、数万人単位で帰宅困難者を出したことや熱中症や体調不良で36人が救急搬送されたことに対する批判の声も上がっている。

【陸の孤島で放置プレイ】



大阪・関西万博の東ゲート前

唯一の帰宅手段

大阪メトロ中央線・

夢洲駅入口前なう



本日のイベント終了後のラッシュ



この前後にも長蛇の列あるが

急に流れが止まる



30分程度この足止め状態で

座り込む人多数



子どもたちの悲鳴が

あちこちから、こだましてきた… pic.twitter.com/v88oSZ0H7O — DJ Bay 横浜／ベイ山スタ吉 (@DJ_boku) August 13, 2025

これに対し、X上では「ちょっと不謹慎だけど楽しそう」「オールナイト万博を色んな方法で楽しんでる猛者達はとてもたくましい」「関わった全ての関係者に感謝」「体力がある若者は楽しめたみたいだけど、子連れや高齢者は辛かったと思う」「現場に居て思ったのが、混乱や荒れみたいなのがほんとなかった。私はそこが凄いと思った」などのコメントが寄せられている。