Insta360が大型センサー搭載の超小型カメラ「Go Ultra」を発表＆実機写真レビュー





Insta360は8月21日に、小型アクションカムの最新モデル「Go Ultra」を発表した。価格は6万4800円で、22日から発売となる。

同社の「GO」シリーズの最新モデルで小型ハンズフリー4Kカメラ。カラーはホワイトとブラックの2色だ。

53gの小型軽量で、1/1.28型の大型センサーとAIチップを内蔵し、4K60Pの動画撮影が可能だ。「GO 3S」の1/2.3型センサーより221%大きく、低照度のディテールは2倍に向上している。Insta360のフラッグシップ・アクションカメラ「Ace Pro 2」は1/1.3型センサーで8K30Pが撮影できるが、素子はそれより大きいことになる。

カメラとしての焦点距離はフルサイズ換算で14.27mmで、F2.85、画角は156度。静止画は最高5000万画素での撮影が可能で、アクティブHDR、ライブフォトでは1250万画素で撮影となる。ISOは100～6400、シャッター速度は最高1/8000秒。

動画は最高で4K60Pでの撮影が可能で、4KアクティブHDR動画では逆光などの環境でも、ツブレや白トビなく背景と被写体を描写する。ポートレートモードではコントラストとシャープネスを抑え、顔の明るさを上げて、自然な肌色を表現する。4Kクラリティ―ズームでは2倍ズームアップの画角で4K動画を撮影可能だ。

また、環境光センサーを新たに搭載し、ホワイトバランスの最適化と、周波数を特定してちらつきを防ぐ。AIチップは処理能力50倍で画質向上を実現している。

記録はマイクロSDカードで、4K60Pでは1分間で450MB必要となり、128GBのカードで4.8時間の録画が可能だ。

フィルターは鮮やか、映画、ヴィンテージ、アーバン、ナイトを搭載。FlowState手ブレ補正で振動を吸収、水平維持では傾きを自動補正してくれる。StravaやGerminデバイスからGPSや速度、心拍数を受診して、画像に追加して記録することもできる。

アクションポッドはIPX4防滴で、カメラ本体は水中レンズガードに交換すれば10mまで水中撮影が可能なIPX8防水仕様。

バッテリーはカメラには500mAh内蔵で4K30Pで56分、アクションポッドは1450mAh内蔵で155分撮影できる。急速充電により12分で80%まで充電可能だ。

サイズはカメラが46×45.7×18.3mm、アクションポッドが70.4×48.8×33.3mmで重さは53gと109gある。無線はBT5.4とWi-Fi6を内蔵する。

粘着性タブ、磁気ペンダントや、マグネット式簡易クリップ、子供向けクリップなどで体に装着し、ハンズフリーで撮影できる。ミニ・パワーハンドルは充電器、リモコン、三脚がひとつになったものだ。

・Go Ultra標準キット

カメラ本体

アクションポッド

磁気ペンダント

クイックリリース安全コード

マグネット式簡易クリップ

レンズガード

Type-Cケーブル