このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

ロードマップでわかる！当世プロセッサー事情 第836回

DRAMもNANDも限界！ AI向け「第3のメモリー」に微細化の壁を越える次の一手はあるか？

2025年08月11日 12時00分更新

文● 大原雄介（http://www.yusuke-ohara.com/）　編集●北村／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　今回は少し毛色を変え、前回と同じくShort Courseの中からSK HynixのSoo Gil Kim博士(Fellow&VP, SOM&ACiM based on emerging memory, component research for memory technologies)による"Current Landscape and Future Outlook of Emerging Memory Technologies"というセッションの内容をご紹介したい。

微細化にも限界が見えてきたメモリーの現状

　半導体市場が次第に拡大しているということはメモリーの市場もまた広がっているという話ではある。

一時期はAIブームがそろそろ天井という意見もあったが、最近はまた天井が抜けた論が多い。ちなみに筆者はさすがにそろそろ限界では？　と思っている(理由：主に電力供給がひっ迫し始めているため)。本当に2030年に$1000B(一兆ドル)を超えるのだろうか？

　メモリー市場の拡大というのは、容量と帯域の両方へのニーズが高まるという意味でもあり、これに向けてプロセス微細化と電圧低下を利用して対応してきた、というのがこれまでのDRAM業界である。

よくここまで微細化を進めたものだという気はする

　ただDRAM/NANDに共通する話だが、そろそろ微細化にも限界が見えてきた感は否めない。DRAMの方はそろそろ現在の6F(Feature size)2の限界に来てるし、NANDの方は3Dになってからプロセスそのものは20nm台で、それを高層化する形で容量を増やしているからだ。

微細化にも限界が見えてきた。IGZO(InGaZnO)を使ったDRAM構造は、2024年12月にKioxiaが論文を発表して話題を集めていたりする

　まずDRAMに関しては現在研究がなされているのが4F2構造と、3D積層である。4F2の方はずいぶん昔から話題というか研究テーマとして挙げられており、2010年代には何度も学会に発表が成されているが、信頼性の問題などから現時点でも量産には至っていない。

　一方3D DRAMは比較的最近話題になっているもので、SiベースのトランジスタをIGZOベースに置き換えるなどすることで3D構造を構築する目途が立ったとしている。ただあくまでまだ目途どまりであり、量産に持ち込めるのは実際には2030年代になるだろうといった見方もある。

　一方のNAND Flashの方も、現在は300あまりのNAND層を一発で構築してきたが、そろそろ一気に製造するのは難しくなってきた。そこで、複数枚のNAND層を貼り合わせる方向に舵を切るとともに、従来よりも低コストで実現できる張り合わせ方法の検討を始めている。

すでにNAND層とコントローラー層を別々に製造して貼り合わせることは行なわれているほか、中国YMTCはXtackingと呼ばれるNAND層の張り合わせ技術を採用している

従来よりも低コストで実現できる張り合わせ方法。NANDを利用した外部のストレージと、HBMに代表されるシステムメモリーの間にあたるものが要求されているとする

AI向けのメモリーは容量が課題
NANDよりも高速でDRAMよりも低コストなメモリーが必要になる

　さてここまでは枕の話であって、本題はここから。ここまでは従来型のメモリーの話であるが、AI向けになるとまた話が違う、という議論である。

最近SanDiskがHBF(High Bandwidth Flash)と呼ばれる、HBMのDRAMをFlashに置き換えた規格を定めることを発表したが、これなどはまさしくこのNew Value Positionに向いた構成と言えるだろう

　HBM3/3e世代が最大12層で1層あたり3GBくらいなので1スタックあたり36GBになり、例えばAMDのInstinct MI400はこれを12スタック積んでシステムメモリーを432GBとしているが、言うまでもなくこれは非常に高価な選択である。

　別のアイディアはSRAMを大量に積むことだが、CelebrasのWSEのようにウェハーまるごとを使っても40GB程度であり、外部にMemoryXと呼ばれるメモリーサーバー(というのだろうか？)を設け、これをSwarmXという専用のネットワークでつなぐとかいう騒ぎになる。

　結局のところSambaNovaのSC40Lのように、HBMとは別にDDR5を外部に接続するわけだが、それでも容量は1.5TBほどでしかない。現在のLLMには十分な容量だが、この先もこれで足りるとは誰にも断言できない。この調子でLLMのパラメーター数が増えていくと、いずれはこれでも足りなくなることが見て取れる。そこで、NANDよりも高速でDRAMよりも低コストなメモリーが必要、という話になる。

　この新しいポジション向けの選択肢として考えられるものにはいくつかあって、HBM以外にPNM/PIM/CiMといった構成が考えられる。

CiMは、演算器の数に比例するだけのメモリー量しか確保できないので、必然的にメモリーを増やす＝演算器を増やすとなり、逆に高度な演算器を実装しにくいという弊害がある。もちろんConvolution程度「だけ」でいいならそこまで難しくはないだろう

　PNMの例としては連載673回に紹介したインテルの"An 8-core RISC-V Processor with Compute near Last Level Cache in Intel 4 CMOS"、PIMの例としてはSamsungのPIM(連載606回および連載636回)がそれぞれいい例だろう。

　CiMはこの連載で取り上げたことはないのだが、メモリーセルそのものに演算機能を持たす(演算器にメモリーの仕事もさせる)例としては、Connex Technologyが2006年に発表したCA1024に搭載されたArray Processorが、AIプロセッサーではないがこれに該当するだろう。

Connex Technologyの独自の構造。個々の演算器と256bitのメモリーが1つのセルを構成。全体では32×32で1024個のセルを持つ。同社は2007年にBrightScale, Inc.に社名変更したが、その後の行方は不明

　HBMについてはもう説明は要らないだろうが、PNMの例として出てきたのがCXLだったのには少し驚いた。

もうHBM4のサンプル出荷が始まっており、こちらは最大16層の積層が可能。現在は1層あたり3GBだが、この先に4GBは一応視野に入っている模様で、この場合1スタックあたり最大64GBの容量となる

　といってもこれはCXLメモリーという意味ではなく、CXLのアクセラレーターで、内部にメモリーとAIプロセッサーが搭載されているというものだ(写真左下の"Application og CXL memory to PNM)。

連載668回で説明したSK HynixのGDDR6-AiMにCXLのI/Fをつないでホストから制御しやすくしたものと思われる

　これはSK HynixのGDDR6-AiMをベースとしたものだが、外部メモリーとしてCXL経由でホストメモリーを利用できるようにするという実装例だ。そしてPIMの方はGDDR6-AiMがそのまま出てきた。

SamsungのPIMもそうだが、DRAMチップを2分割し、半分のエリアにはDRAMセルの代わりに演算器を格納することで、ローカルメモリーへのアクセスを高速化するという試み。局所的なデータアクセスだけで済む演算は滅法早い

　ただこれらのメモリーは(CiMを除くと)基本現在のDRAMの延長にあるわけだが、もっと容量を増やしつつコストを下げるためには、別種のメモリー技術が有望、という話になっている。ここではPCM/SOMとSTT-MRAM、FRAM、そしてACiMの4つが紹介された。

もっと容量を増やしつつコストを下げるためには、別種のメモリー技術が有望。ちなみにSK HynixはSOM(Selector Only Memory)をPCM(Phase Change Memory)の延長として扱っている。それはともかくACiMはやや違う気がする

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン