【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「スタッフが楽しそうに働いてるパビリオンNO.1」『月曜から夜ふかし』で村上信五・マツコも絶賛！インドネシアパビリオンとヨヤクナシガールズが大人気！
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月8日（金）は、人気番組『月曜から夜ふかし』で紹介されて注目を集めている、インドネシアパビリオンとヨヤクナシガールズについて紹介する。
8月4日夜に放送された、『月遊から夜ふかし』では「大阪・関西万博に行ってみた件」と題して、大阪・関西万博会場で出会った人たちについて紹介。その中でもインドネシアパビリオンの「ヨヤクナシガールズ」が注目を集めている。
「ヨヤクナシガールズ」とは、インドネシアパビリオンの入り口で歌い踊りながら「ヨヤクナシデスグハイレル♪」とアピールするスタッフのこと。
某番組で取り上げられたヨヤクナシガールズ、男性の方もいらっしゃいます。— のどか (@DG9CWHoKiz42115) August 6, 2025
踊るのはインドネシアの習わしでしょうか？ pic.twitter.com/EoPHTlU3RT
インドネシアパビリオンは以前から夜間にパビリオン前で繰り広げられるハイテンションなダンスが評判を呼んでいた。
インドネシア館、スタッフの中にヘビーローテーションをキレッキレのダンスで披露する人がいて最高だったな #大阪・関西万博pic.twitter.com/trCNWzc0vu— びるまち🇺🇦 (@BIRUMACHIOSAKA) August 6, 2025
万博のインドネシア館、常に前でなんかやってるアグレッシブさがほんと好きでよく通る— k@yo (@Helga_M1404) August 5, 2025
待ち時間ナシ騒ぎ見かけてそのままこのとおりカーニバル入館w
しかし館内展示内容はちゃんと充実してて雰囲気もいい、このギャップも魅力！
なんかTVで昨日から話題らしい…やめてよ密かな楽しみなのに pic.twitter.com/tJUTpOwKO5
インドネシアパビリオン、— ASAMI🎤インドネシア館MC🇮🇩🇯🇵万博2025 (@Asamicantik) August 4, 2025
今夜の「夜ふかし」特集のあと
どうなると思う？
とりま予習‼️
夜のインドネシア館は、
こんなノリです🙋♀️
フル動画はインスタにUPしましたhttps://t.co/2cQaZbrbsY#ヨヤクナシガールズ#男性もいるけど#マチジカンナシデス#月曜から夜ふかし@expo2025indopic.twitter.com/YOrlOdm3YP
なお、インドネシアパビリオンでMCを務めるASAMIさんは「元々は、スタッフがただ 「おもしろいことがしたい」「1人でも多くの方に楽しんでほしい」という想いから生まれたもの。本当に楽しんでやっていたらたまたま日本でウケたのです」とコメントしている。
インドネシアパビリオンの名物— ASAMI🎤インドネシア館MC🇮🇩🇯🇵万博2025 (@Asamicantik) July 18, 2025
“予約ナシ”ダンスパフォーマンスって、
元々は、スタッフがただ
「おもしろいことがしたい」
「1人でも多くの方に楽しんでほしい」
という想いから生まれたもの😂
最初からバズらせたいと
狙ってたわけじゃなく、
本当に楽しんでやっていたら、… pic.twitter.com/6j1HmDFMnm
これに対し、X上では「インドネシアがすごく好きになった」「スタッフが楽しそうに働いてるNO.1はインドネシア館です」「インドネシア館、スタッフさんが元気で陽気に呼び込んでくれるから入りやすいし、中はきれいな植物園からの各島の文化の違いやきれいな布の展示がいっぱいでほんと楽しい」「とうとう全国に知れ渡ってしまった…今日から行列なんだろうなあ」「見てる方まで楽しくなってしまう素敵な取り組みだと思う」などのコメントが擁せられている。
ちなみに、番組放送後インドネシアパビリオンには長蛇の列ができているという
「月曜から夜ふかし」の影響か、インドネシア館が大人気🇮🇩 pic.twitter.com/HLLX9qcRqe— 芋けんぴ (@hassaku_corgi) August 6, 2025
