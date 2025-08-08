ゲーム  >  スマホ版『ドラクエX　オフライン』『ドラクエIV』『ドラクエビルダーズ』が特別セールを実施！

『ドラクエX　オフライン』では初となる本編35％オフ！ 追加DLCも30％オフに

2025年08月08日 18時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　スクウェア・エニックスは8月8日、iOS／Android向けに配信中の『ドラゴンクエストX　オフライン』『ドラゴンクエストIV　導かれし者たち』『ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ』の特別セールを開始した。セール期間は2025年8月17日まで。

　今回の特別セールにおいて、『ドラゴンクエストX オフライン』では初となる本編35％オフの1820円、超大型拡張DLCを30％オフの1680円にて購入可能。この機会に、ぜひ『ドラゴンクエストX　オフライン』『ドラゴンクエストIV』『ドラゴンクエストビルダーズ』の冒険をスマートフォンで楽しんでみてはいかがだろうか。

対象タイトル

タイトル：《ゲーム本編》ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン
　　　　　《超大型拡張DLC》ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン
価格：《ゲーム本編》2800円 ⇒ 1820円（35％オフ）
　　　《超大型拡張DLC》2400円 ⇒ 1680円（30％オフ)
セール期間：2025年8月8日～8月17日
※超大型拡張ダウンロードコンテンツは本編『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン』の有料コンテンツで、ゲーム内でのみご購入が可能です。
※超大型拡張ダウンロードコンテンツの物語を進めるには本編『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン』をエンディングまで進める必要があります。
ストアURL：
　App Store：https://sqex.to/0TD2u
　Google Play：https://sqex.to/nZXJb

タイトル：ドラゴンクエストIV　導かれし者たち
価格：2400円 ⇒ 1440円（40％オフ）
セール期間：2025年8月8日～8月17日
※追加課金は発生しません。
ストアURL：
　App Store：https://sqex.to/dq4_a
　Google Play：https://sqex.to/dq4_g
　Amazonアプリストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B01N6A8JMI

タイトル：ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ
価格：4400円 ⇒ 1600円（63％オフ）
セール期間：2025年8月8日～8月17日
※上記タイトルのセール対象はアプリ本体のみとなります。
（アプリ内で購入できる各種追加コンテンツはセール対象外です）
ストアURL：
　App Store：https://sqex.to/dqb_A
　Google Play：https://sqex.to/dqb_G

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年1月15日）
価格：2800円
CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友　オフライン
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年5月26日）
価格：2400円
CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストIV　導かれし者たち
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信日（2014年4月17日）
価格：2400円
IARC：7+（7才以上対象）

タイトル：ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ
ジャンル：ブロックメイクRPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2022年5月26日）
価格：4400円
IARC：7+（7才以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
Developed by: ArtePiazzac
© SUGIYAMA KOBO
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

■関連サイト

