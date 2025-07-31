【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「2000万人確実に行くねこれ」大阪・関西万博会場への総来場者数が1500万人突破！
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月7日（木）は、大阪・関西万博の累計来場者数1,500万人突破が話題を呼んでいる。
8月6日、大阪・関西万博会場への総来場者数が1500万人を達成したことを万博協会が発表した。
🎊#大阪・関西万博 累計来場者1,500万人突破‼️🎊— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) August 6, 2025
たくさんの方にご来場いただき累計来場者数が1,500万人を突破しました🎉
大阪・関西万博は10月13日まで毎日開催！
ついに会期も残り半分を切りました...‼️
夏休みも夢洲でみなさんのご来場をお待ちしています✨#EXPO2025#きたぞ万博pic.twitter.com/SiwhF5o6vI
これに対し、X上では「2000万確実にいくねこれ」「1000万人→1500万人を達成するまで早かった気がする」「終わらないで…」「大混雑覚悟で、来月末行きます！」「記念スタンプ出ますか？期待してます」などのコメントが擁せられている。
なお、大阪府の吉村知事は「最終盤の秋は駆け込み需要で、混雑が予測されます。是非、この夏のうちにお越し頂ければ。暑さが気になる方は、夕方16時からのチケットがおすすめです」と早めの来場を呼びかけている。
1500万人突破！ありがとうございます。「吉村さん、秋に涼しなったら行くわ。」とよく声をかけられるんですが、最終盤の秋は、もう万博最後ということで駆け込み需要で、混雑が予測されます。是非、この夏のうちにお越し頂ければと思います。暑さが気になる方は、夕方16時〜の券がお得でお勧めです。 https://t.co/DuZxkjVIPj— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) August 6, 2025
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
