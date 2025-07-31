「2000万人確実に行くねこれ」大阪・関西万博会場への総来場者数が1500万人突破！

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月7日（木）は、大阪・関西万博の累計来場者数1,500万人突破が話題を呼んでいる。

8月6日、大阪・関西万博会場への総来場者数が1500万人を達成したことを万博協会が発表した。

これに対し、X上では「2000万確実にいくねこれ」「1000万人→1500万人を達成するまで早かった気がする」「終わらないで…」「大混雑覚悟で、来月末行きます！」「記念スタンプ出ますか？期待してます」などのコメントが擁せられている。

なお、大阪府の吉村知事は「最終盤の秋は駆け込み需要で、混雑が予測されます。是非、この夏のうちにお越し頂ければ。暑さが気になる方は、夕方16時からのチケットがおすすめです」と早めの来場を呼びかけている。