グラディウスサウンドをたっぷり楽しもう！
「グラディウス」生誕40周年！『グラディウス オリジン コレクション』内6タイトルの名曲がサブスク初解禁
2025年05月15日 18時00分更新
コナミデジタルエンタテインメントは5月15日、この5月に『グラディウス』が40周年を迎えたことを記念し、『グラディウス オリジン コレクション』［Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）］内6タイトルの楽曲（5アルバム全96曲）をダウンロード＆ストリーミングサービスで配信開始した。
本日より開始する各音楽配信サービスでは、『グラディウス オリジン コレクション』内の最新作『沙羅曼蛇III』をのぞく原点6タイトルの楽曲を初配信。かつてプレイした思い出のゲームの名曲を、いつでもどこでも楽しめる。詳細は各配信サイトを確認してほしい。
また、本日より毎週木曜日、KONAMI公式YouTubeにて『グラディウス オリジン コレクション』に収録されたタイトルの中から6タイトルを選出し、“ノーミス1周クリア”動画を公開。ゲームプレイのお手本として、また環境BGMとして、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
ゲームの発売日は2025年8月7日。通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6380円、パッケージ専売のプレミアムボックスが1万2980円、コナミスタイル限定 プレミアムボックス トリロジーセットが1万7380円だ。
【配信サウンドトラック】
グラディウス ORIGINAL SOUNDTRACK
沙羅曼蛇 & LIFE FORCE ORIGINAL SOUNDTRACK
グラディウスII GOFERの野望 ORIGINAL SOUNDTRACK
グラディウスIII 伝説から神話へ ORIGINAL SOUNDTRACK
沙羅曼蛇2 ORIGINAL SOUNDTRACK
※今回配信となる楽曲の音源は基本的に2021年に発売されたCD-BOX「ミュージック フロム コナミアーケードシューティング」からとなります。
※「沙羅曼蛇2」のみ新規録音です。
【音楽配信サービス】
■ダウンロード
・着信★うた♪
・iTunes Store
・Amazon Music
・music.jp
・ドワンゴジェイピー
・レコチョク
・mora
・OTOTOY
■ストリーミング
・Apple Music
・YouTube Music
・Amazon Music Unlimited
・Amazon Music Prime
・Spotify
・KKBOX
・AWA
・LINE MUSIC
・Rakuten music
・FaRao PRO
・Deezer
・TikTok
・Facebook/Instagram
・Tidal
本日より毎週木曜更新！ “ノーミス1周クリア”動画公開
＜公開スケジュール＞
2025年5月15日：『グラディウス』（日本バブルシステム版）
2025年5月22日：『沙羅曼蛇』（日本版）
2025年5月29日：『LIFE FORCE』（日本版）
2025年6月5日：『グラディウスII GOFERの野望』（日本後期版）3番装備
『グラディウスII GOFERの野望』（日本後期版）4番装備
2025年6月12日：『グラディウスIII 伝説から神話へ』（日本NEW版）
2025年6月19日：『沙羅曼蛇2』（日本版）
※スケジュールと内容は予定です。変更となる可能性があります。
【ゲーム情報】
タイトル：グラディウス オリジン コレクション
ジャンル：レトロゲームコレクション/シューティングゲーム
販売：KONAMI
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。
発売日：2025年8月7日
価格：
通常版：6380円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレミアムボックス：1万2980円（パッケージ版）
コナミスタイル限定 プレミアムボックス トリロジーセット：1万7380円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
©Konami Digital Entertainment
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