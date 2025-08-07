「バトルフィールド6」本日17時よりオープンベータ先行アクセス開始
2025年08月07日 12時05分更新
EAは8月7日、10月11日発売予定の「バトルフィールド6（以下、BF6）」のオープンベータテストを実施すると発表。特別なコード（※）を入手した人は本日17時よりプレイできる。対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／EA app）。
※特別なコードは公式DiscordやTwitchにて入手可能
【スケジュール】
●8月7日 17時：オープンベータ先行アクセス
●8月9日 17時〜11日 17時：オープンベータウィークエンド1
●8月14日 17時〜18日 17時：オープンベータウィークエンド2
なお、PCで遊ぶ場合は必要スペックを満たしているほか、セキュアブートの有効化が必要とのこと。プレイの前に各項目をチェックしてほしい。
・オープンベータテスト詳細ページ
https://www.ea.com/ja/games/battlefield/battlefield-6/news/lock-and-load-for-the-open-beta
本作は、「アサルト（突撃兵）」「エンジニア（工兵）」「サポート（援護兵）」「リコン（斥候兵）」の4つのクラスを選択し、最大64人で対戦する大規模戦闘シューティングゲーム。舞台は2027年の近代戦となり、壁や床を破壊できるようになるなど大幅な進化を遂げている。
ASCIIでは、本作の先行プレイレポートと開発者インタビューの記事を掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。
●プレイ前の心配は杞憂に！ BF6先行プレイ、没入感スゴイあの戦場がやっと返ってきた！ 建物破壊に4つのクラスも復活
https://ascii.jp/elem/000/004/310/4310599/
●香港イベントでBF6のDICE開発陣インタビュー「〝破壊”をうまく使った、開発も想定外な戦い方を楽しみにしている」
https://ascii.jp/elem/000/004/311/4311146/
