EAは8月7日、10月11日発売予定の「バトルフィールド6（以下、BF6）」のオープンベータテストを実施すると発表。特別なコード（※）を入手した人は本日17時よりプレイできる。対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／EA app）。

※特別なコードは公式DiscordやTwitchにて入手可能

【スケジュール】 ●8月7日 17時：オープンベータ先行アクセス

●8月9日 17時〜11日 17時：オープンベータウィークエンド1

●8月14日 17時〜18日 17時：オープンベータウィークエンド2

なお、PCで遊ぶ場合は必要スペックを満たしているほか、セキュアブートの有効化が必要とのこと。プレイの前に各項目をチェックしてほしい。

・オープンベータテスト詳細ページ

https://www.ea.com/ja/games/battlefield/battlefield-6/news/lock-and-load-for-the-open-beta

本作は、「アサルト（突撃兵）」「エンジニア（工兵）」「サポート（援護兵）」「リコン（斥候兵）」の4つのクラスを選択し、最大64人で対戦する大規模戦闘シューティングゲーム。舞台は2027年の近代戦となり、壁や床を破壊できるようになるなど大幅な進化を遂げている。

ASCIIでは、本作の先行プレイレポートと開発者インタビューの記事を掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。

