【無料ゲーム】「Battlefield 6」フリートライアル開催 12月2日まで
EAは11月25日、10月に発売した最新作「バトルフィールド6（以下、BF6）」フリートライアル開催を発表した。期間は11月25日～12月2日21時まで。
期間中は製品版を所持していないプレイヤーも、4つのモード、3つのマップを無料で体験できる。基本プレイ無料の「Battlefield REDSEC」をダウンロードすれば参戦可能だ。
遊べるのは「イニシエーション ブレークスルー」「チームデスマッチ」「サボタージュ」「大規模モード」の4つ。攻略のコツなどを公式X（Twitter）がまとめているので、一読しておくといいだろう。
© 2025 Electronic Arts Inc.