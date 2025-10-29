エレクトロニック・アーツ（EA）は10月29日、「Battlefield（バトルフィールド）」新作となる「Battlefield: REDSEC」を、発表＆配信開始した。

本作は、シリーズ初の基本プレイ無料バトルロイヤルゲーム。ナンバリング最新作である「Battlefield 6（バトルフィールド6）」を持っていなくても誰でもプレイできる。

対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／EA App／Epic Games Store）。

ゲームを始めると、まずは初心者向けのモード「バトルロイヤル・イニシエーション」を楽しめる。新規プレイヤーのみアクセス可能なモードで、AI兵士を含めた最大48人で生き残りを競う。

突撃兵、工兵、援護兵、斥候兵という4つの「兵科」を選び、それぞれの役割を果たそう。マップ各所にあるコンテナから武器、弾薬、アーマーを確保し、敵の排除およびコントラクト（目標）の達成を目指すことになる。

赤く表示されたエリアに踏み入れるとほぼ即座にダウンしてキルされるバトロワおなじみの仕掛けも。ただ、本作では一度倒れたら終わりではなく、開始数分間は“セカンドチャンス”という再出撃の機会が与えられるという。

「イニシエーション」モードを終えると、通常のバトルロイヤルに移行。最大100人のプレイヤー（4人部隊×25スクワッド／2人部隊×50デュオ）で競う。「バトルフィールド」ならではの建物破壊も可能だ。

別モードの「ガントレット」では、4人編成の分隊8チーム（計32人）が目標達成を競うミッション型バトルを楽しめる。ミッションを達成するとポイントを得られ、ポイントの高いチームが勝利となる。

【ゲーム情報】

タイトル：Battlefield: REDSEC

ジャンル：バトルロイヤル

配信：エレクトロニック・アーツ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／EA App／Epic Games Store）

配信日：配信中（2025年10月29日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

CERO：D（17歳以上対象）

© 2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.