アスキーグルメNEWS 第287回
2025年7月18日（金）お昼12時から生放送
「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年7月18日号）
2025年07月14日 07時00分更新
ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋とナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。
巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！
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どうぞよろしくおねがいします☺️
▽放送情報
放送日： 2025年7月18日（金）
時間 ： 12:00～ 放送予定
番組 ： 「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年7月18日号）
▽出演
モーダル小嶋（@kojima_ascii）
ナベコ（@wagomunabe）
▽MC
渡辺りえ（@w_riezou）
【お知らせ】
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
→http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/
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