D4エンタープライズは6月19日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第58弾タイトルとして、『EGGコンソール トリトーン MSX』を配信。価格は880円だ。

紹介動画

ルワンダ島に平和を取り戻すべく、勇士トリトーンが立ち上がる秀作アクションRPG! MSX版は中ボスの追加や攻略法が異なる

本作は1986年にザインソフトからリリースされたサイドビューのアクションPRG。プレイヤーは勇士トリトーンを操作して、数々のモンスターと戦い、“ペイ・バルーサ”に支配されたルワンダ島に平和を取り戻す冒険に出発する。

トリトーンは、主にジャンプと剣を駆使して戦う。敵の動きを見切りつつ、素早く近づいて剣を振り抜くことになるが、ジャンプしながら切りつけると2倍のダメージが与えるという高等(?)テクニックも……。

さらにトリトーンは成長することで魔法を習得し、敵の動きを止めたり、敵を一瞬で消し去ることができるようになる。敵に囲まれた際には積極的に使っていこう。

本作はアクションRPGだが、ただ敵を倒せば攻略できるというものではなく、特定の敵を連続して倒すことでアイテムが入手できるといった謎解き要素なども用意されている。

中には少々難しい謎もあるが、こういった要素が程よく盛り込まれているおかげでプレイは単調にならず、じっくりと楽しめる。

軽快でテクニックが必要なアクション性、程よく盛り込まれた謎解き、成長に従って習得できる3種類の魔法、巨大なボスとの戦いなど、アクションRPGの面白さがてんこ盛りの本作、アクションRPGファンならずともチャレンジしてほしい秀作だ。

なお、MSX(ROMカセット)版では、強力なボス級キャラクターが追加されており、最終ボスの攻撃パターンも増えている。また、終盤の攻略には他機種とは異なる手順が求められるだろう。

『EGGコンソール トリトーン MSX』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードを搭載している。

※シーンセレクト機能は搭載しておりません。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール トリトーン MSX

ジャンル:アクション/ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:クリエイティブ・ブレイン

プラットフォーム:Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

配信日:配信中(2025年6月19日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© CreativeBrain Co.,Ltd.

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.