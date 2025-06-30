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アスキーグルメNEWS 第285回

2025年7月4日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年7月4日号）

2025年06月30日 12時20分更新

文● ASCII

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　ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋がお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。

　巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！

　アスキーグルメの公式Twitterと連動した投票コーナーがあります。ぜひアスキーグルメの公式Twitter（@ascii_gourmet）をフォローして参加くださいませ～。

▽放送情報
放送日：　2025年7月4日（金）
時間　：　12:00～　放送予定
番組　：　「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年7月4日号）

▽出演
モーダル小嶋@kojima_ascii
▽MC
渡辺りえ@w_riezou

【お知らせ】
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/

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