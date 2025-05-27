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【読者プレゼント】「ディアブロ」×「ベルセルク」コラボ記念！「ベルセルク」のアートブックを1名にプレゼント
2025年05月27日 17時00分更新
ブリザード・エンターテイメントの人気アクションRPG『ディアブロ IV』［PC（Windows）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4］と『ディアブロ イモータル』［iOS／Android／PC（Windows）］にて、人気漫画「ベルセルク」とのコラボレーションイベントが開催中！
それを記念して、同社のご厚意により提供いただいた「ベルセルク」のアートブックを1名にプレゼント！ 詳細は下記、およびASCII.jpの公式X（Twitter）を確認してほしい。
なお、ASCII GAMESでは、本コラボのインタビュー記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしよう。
【「ディアブロ」×「ベルセルク」コラボ情報】
コラボ期間：
『ディアブロ IV』：2025年5月7日～6月4日まで
『ディアブロ イモータル』：2025年5月2日～5月30日まで
コラボ詳細：https://www.blizzard.com/ja-jp/diablo-berserk
【プレゼント応募方法】
①：Ascii.jpの公式X（@asciijpeditors）をフォロー
②：プレゼントの該当ツイートをリツイートして完了
【プレゼント応募期間】
2025年5月27日～6月27日23時59分まで
【賞品（1名）】
・【大ベルセルク展】公式イラストレーションブック「THE ARTWORK OF BERSERK」
（https://chara-art.com/collections/dai-berserk-ten-zu/products/berserk-hs-01）
ベルセルク公式イラストレーションブック「THE ARTWORK OF BERSERK」（白泉社）について
「大ベルセルク展」にて展示された原画を中心に、ベルセルクの歴史を追いかける豪華上製本仕様、永久保存版の画集。単行本40巻分のカバーアート、三浦建太郎先生のロングインタビューも収録している。
【ゲーム情報】
タイトル：ディアブロ IV
ジャンル：アクションRPG
販売：Blizzard Entertainment
プラットフォーム：PC（Windows）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：発売中（2023年6月6日）
価格：
スタンダードエディション：9800円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万2600円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4000円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：最大4人）
※家庭用機では2人でのローカル協力プレイが可能。
CERO：Z（18才以上対象）
タイトル：ディアブロ イモータル
ジャンル：MMOARPG
配信：Blizzard Entertainment
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
配信日：
iOS／Android：配信中（2022年6月1日）
PC（Windows）：配信中（2022年6月3日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© 2025 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzardEntertainment, Inc.の商標または登録商標です。
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