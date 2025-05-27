ブリザード・エンターテイメントの人気アクションRPG『ディアブロ IV』［PC（Windows）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4］と『ディアブロ イモータル』［iOS／Android／PC（Windows）］にて、人気漫画「ベルセルク」とのコラボレーションイベントが開催中！

それを記念して、同社のご厚意により提供いただいた「ベルセルク」のアートブックを1名にプレゼント！ 詳細は下記、およびASCII.jpの公式X（Twitter）を確認してほしい。

なお、ASCII GAMESでは、本コラボのインタビュー記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしよう。

【「ディアブロ」×「ベルセルク」コラボ情報】

コラボ期間：

『ディアブロ IV』：2025年5月7日～6月4日まで

『ディアブロ イモータル』：2025年5月2日～5月30日まで

コラボ詳細：https://www.blizzard.com/ja-jp/diablo-berserk

【プレゼント応募方法】

①：Ascii.jpの公式X（@asciijpeditors）をフォロー

②：プレゼントの該当ツイートをリツイートして完了

【プレゼント応募期間】

2025年5月27日～6月27日23時59分まで

【賞品（1名）】

・【大ベルセルク展】公式イラストレーションブック「THE ARTWORK OF BERSERK」

（https://chara-art.com/collections/dai-berserk-ten-zu/products/berserk-hs-01）

ベルセルク公式イラストレーションブック「THE ARTWORK OF BERSERK」（白泉社）について

「大ベルセルク展」にて展示された原画を中心に、ベルセルクの歴史を追いかける豪華上製本仕様、永久保存版の画集。単行本40巻分のカバーアート、三浦建太郎先生のロングインタビューも収録している。

【ゲーム情報】

タイトル：ディアブロ IV

ジャンル：アクションRPG

販売：Blizzard Entertainment

プラットフォーム：PC（Windows）／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4

発売日：発売中（2023年6月6日）

価格：

スタンダードエディション：9800円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万2600円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万4000円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大4人）

※家庭用機では2人でのローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：ディアブロ イモータル

ジャンル：MMOARPG

配信：Blizzard Entertainment

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）

配信日：

iOS／Android：配信中（2022年6月1日）

PC（Windows）：配信中（2022年6月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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