505 Gamesは2月12日、アニメスタイル爽快ヒーローアクションゲーム「マイトレイア」の体験版をSteamにて配信開始した。

本作は、日本のゲームクリエイター・Wazen氏が開発中の女子高生ヒーロー×怪獣アクションゲーム。同氏は2018年に“非常に好評”なゲーム「アサルトスパイ」を発売している。

本作ではまるで「僕のヒーローアカデミア」や「ドラゴンボール」のような迫力満点の漫画空中バトルを繰り広げられると、注目を集めている形だ。記事執筆時点でこちらの体験版の評価も“非常に好評”となっている。

実際にプレイした人からは「めちゃくちゃ楽しい！」「動画配信風にゲーム進行するのが今どき」「敵も登録者数でマウント取ってくるの好き」「不満点が無いわけではない。だがそんなの関係ないくらい魅力にあふれてる」と絶賛の声。

いっぽうで「インディーなのがもったいないレベル」「思った以上にCPUとGPUは使ってるかなぁ」「カメラは気になった」「酔う人はめっちゃ酔いそう」「アクションに癖はあるな」「コンフィグいじったら挙動おかしくなった」など、表現や操作まわりなどに改善の余地がありそうという声も。

なお、日本語音声には永瀬アンナさん、諸星すみれさん、大塚芳忠さんと豪華なキャスト陣を起用しているほか、主題歌はバーチャルガールズロックデュオ・VESPERBELLが担当。力の入りようがうかがえる。

少しでも気になった人は、無料で遊べる体験版をダウンロードして触れてみてはいかがだろうか。「マイトレイア」は第2四半期（7〜9月）に発売予定だ。

【ゲームの特徴】

●実力派声優陣による日本語音声に対応し、複数言語のテキストローカライズを収録！

●世界観を彩るクールで印象的なサウンドトラックを搭載！

●シンプル操作で、迫力満点のヒーロー空中バトル！カメラで敵を捉えて攻撃ボタン。猛スピードで突っ込み、爽快ストライク！そのまま連打でコンボ攻撃！

●まるでアニメのバトルシーンのように、敵を床や壁に叩きつけよう！

●コミカルで楽しいヒーロー・ストリーマー・ストーリー！スタイリッシュな女子高生の主人公と、個性あふれる脇役キャラクター＆敵が登場！

●3種のメイン武器＋α、30種類以上のユニークなアクションと攻撃を駆使して、敵を倒せ！

●38以上のステージと24種もの敵が登場！

【ゲーム情報】

タイトル：マイトレイア

ジャンル：ヒーローアクション

配信：505 Games

開発：Wazen

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年第2四半期

価格：未定