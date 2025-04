合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは4月15日、全世界で2100万人がプレイする本格MMORPG『エルダー・スクロールズ・オンライン(ESO)』日本語版[PC(Windows/Mac)]について、大型アップデートとなる「コンテンツパス2025」を配信予定だと発表。配信日は2025年6月3日予定、価格はスタンダードエディションが6930円、プレミアムエディションが9900円だ。

それに先駆け、2025年4月11日よりDMM GAMES PCゲームフロア、DMM GAME PLAYERで早期予約受付を開始した。なお、Amazonでも近日中に早期予約受付を開始するという。

『エルダー・スクロールズ・オンライン』本編の直接的な続編

謎に包まれたソルスティスの島……『エルダー・スクロールズ・オンライン』の本編の終わりから新たな冒険が始まる。モラグ・バルとマニマルコの脅威は、コールドハーバーのオブリビオンの次元で終焉を迎えた。

しかし、虫の教団が復活。彼らが企む恐ろしい計画を明るみにし、島を分断する巨大なアルケインのバリア「苦悶の壁」の秘密を暴こう。タムリエルが危機に瀕している !

【販売サイト】

DMM PCゲームフロア:https://dlsoft.dmm.com/list/?series=301732&sort=ranking

大型コンテンツアップデート! 新たな冒険が始まる

虫の教団に立ち向かい、仲間とともに「苦悶の壁」を突破しよう。そして、世界を一変させるゲーム内イベントなど、4つの大型コンテンツアップデートを体験しよう。

本コンテンツパックには、2つのダンジョンパック(合計4つの新ダンジョン)、2部構成のストーリーコンテンツ、ゲーム内イベント、そして探検できるまったく新しいゾーンが含まれる。

新たな挑戦と物語を体験しよう

新たな12人用のPvE試練に挑戦し、新登場の危険なモンスターやボスに挑もう。新しい魅力的な洞窟やパブリックダンジョンに飛び込み、独立したクエストを体験し、キャラクターに出会って、ここだけの報酬を獲得しよう。

「コンテンツパス2025」製品紹介

『コンテンツパス2025 スタンダードエディション』

2つの新しいダンジョンパック、2部構成のストーリーコンテンツに加え、騎乗動物「スカルトゥース海岸のヅラゾグ 」、ペット「黄金の鷲」、記念品「メリディアの光の名残」が付属する。

※『コンテンツパス2025 スタンダードエディション』のみではプレイできません。別売りのベースゲーム「エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版」が必要となります。

『コンテンツパス2025 プレミアムエディション』

2つの新しいダンジョンパック、2部構成のストーリーコンテンツに加え、騎乗動物「スカルトゥース海岸のヅラゾグ 」、ペット「黄金の鷲」、記念品「メリディアの光の名残」が付属する。

さらにベースゲーム『ESO』をはじめ、過去のチャプター「モロウウィンド」「サマーセット」「エルスウェア」「グレイムーア」「ブラックウッド」「ハイ・アイル」「ネクロム」「ゴールドロード」が含まれており、これから『ESO』を始めたいと考えているプレイヤーにおすすめの製品となっている。

予約特典で限定アイテムを手に入れよう!

現在、「コンテンツパス2025」の予約受付中。対象製品を2025年6月3日10時59分までに予約すると、以下のアイテムが特典として付与される。

・騎乗動物「10周年獅子の守護団の駿馬」

・ペット「10周年記念のマッドクラブ」

・シェルタイドビーチ感情表現パック

さらに、2025年5月8日10時59分までに早期予約購入をした人には、上記アイテムに加えて、カスタマイズアクション「魔術師ギルドのリコール」が付与される。早期予約をして、魅力的な特典アイテムを手に入れよう。

【ゲーム情報】

タイトル:エルダー・スクロールズ・オンライン 日本語版

ジャンル:オンラインRPG

販売:DMM GAMES

開発:Zenimax Online Studios

プラットフォーム:PC(Windows/Mac)

対応OS:

Windows:Windows 7 64ビット以上

Mac:Mac OS High Sierra 10.13以上

発売日:発売中(2016年6月23日)

価格:月額課金不要(有料プレミアム会員サービス有り)

※利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行ない、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。

Published by EXNOA LLC ©2024 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.