エリーの無慈悲な旅をPCで!『The Last of Us Part II Remastered』がSteam/Epic Game Storeで配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月4日、PC(Steam/Epic Game Store)用ソフト『The Last of Us Part II Remastered 』を、SteamおよびEpic Game Storeにて配信開始した。価格は5480円。

『The Last of Us Part II Remastered』PC版アナウンストレーラー

https://youtu.be/Yj5aCkvgFyQ

『The Last of Us Part II Remastered』Steam商品ページ

https://store.steampowered.com/app/2531310/The_Last_of_Us_Part_II_Remastered/

『The Last of Us Part II Remastered』Epic Game Store商品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/the-last-of-us-part-ii-remastered?lang=ja

『The Last of Us Part II Remastered』作品紹介

●PC向けにリマスターされた、エリーとアビーの心を揺さぶる旅を体験しよう!

ゲーム・オブ・ザ・イヤーをはじめ、300以上のゲームアワードを受賞した名作が、さまざまな技術的進化を遂げて帰ってくる。エリーとアビーによる『The Last of Us Part II Remastered』の物語を最高の形で楽しもう。

謎の寄生菌による感染爆発によって変わり果てたアメリカを横断した危険な旅路から5年、エリーとジョエルはワイオミング州ジャクソンで暮らしていた。生存者たちによるコミュニティーは順調に発展し、二人は安らぎと落ち着きを取り戻したかのように見えた。

もちろん、さまざまな危険は存在する。感染者とそれ以外――惨めな境遇にいるほかの生存者たちだ。そして、あるすさまじい出来事が平和を崩壊させたとき、エリーの無慈悲な旅が再び始まる。裁きを下し、すべてを終わらせるために。

●名作をさらにパワーアップ

PC版『The Last of Us Part II Remastered』は、オリジナル版よりもさまざまな面でグラフィックが強化され、DualSense ワイヤレスコントローラーに完全対応 ※1 している。

また『The Last of Us Part II』に搭載されていた多数のアクセシビリティ機能に加え、音声ガイド ※2 や音声振動機能 ※1 が追加されている。

※1 DualSense ワイヤレスコントローラーのすべての機能を使用するにはPCとの有線接続が必要です。

※2音声対応言語でのみ使用できます。

●新たな楽しみ方

『The Last of Us Part II Remastered』ではストーリー本編を体験するだけでなく、「未公開ステージ」や「ギター演奏」「タイムアタックモード」 ※3 、「フォトモード」など、新たな楽しみも体験できる。

※3アンロックするにはゲームを一定以上まで進行する必要があります。

●サバイバルモード「NO RETURN」

ローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」では、自分の進む道を選び、ランダムな敵と戦って生き残る必要がある。異なる特性を持ったキャラクターをアンロックして、思い出深いさまざまなマップで敵や手強いボスとの戦いを楽しめる。

またPC版『The Last of Us Part II Remastered』の発売にあわせ、新規のプレイキャラクターとしてビルとマーリーンが追加され、“監視所”“学校”“通り”“巣”の4つの新規マップが追加される。

・『The Last of Us Part II Remastered』公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/games/the-last-of-us-part-ii-remastered/the-last-of-us-part-ii-remastered-pc/

・PlayStation Blog 『The Last of Us Part II Remastered』関連記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/03/21/20250321-tloup2r/

HBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US シーズン2』2025年4月14日配信

『The Last of Us Part II』の物語を元にしたHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US シーズン2』が、2025年4月14日よりU-NEXTにて独占配信される。

U-NEXT公式YouTubeチャンネルでは、シーズン1を主人公のジョエル、エリー、2人の視点から振り返る特別映像を公開中。シーズン2の配信に先駆けて、全話配信中のシーズン1をぜひ楽しもう。

・【特別映像】THE LAST OF US|シーズン1ダイジェスト:エリー編

https://youtu.be/sjuz3uauvEs

・【特別映像】THE LAST OF US|シーズン1ダイジェスト:ジョエル編

https://youtu.be/Rva_arJx55Q

・『THE LAST OF US シーズン1』U-NEXT配信ページ

https://video.unext.jp/title/SID0077361

・PlayStation Blog『THE LAST OF US シーズン2』関連記事

https://blog.ja.playstation.com/2025/03/21/20250321-tlou/

【ゲーム情報】

タイトル:The Last of Us Part II Remastered

ジャンル:サバイバルアクション

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Game Store)

配信日:配信中(2025年4月4日)

価格:5480円

CERO:Z(18才以上対象)