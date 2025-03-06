ホリストアにてSteam版『ストリートファイター6』と格闘パッドで2000円お得なセットが登場！

ホリは3月6日、同社の通販サイト「ホリストア」にて、『ストリートファイター6』Steamキー（CDキー）版と同社製格闘パッドで、2000円引きとなるセット品が発売。付属する『ストリートファイター6』のSteamキーコードのエディションによって価格が異なるので、下記の製品情報を確認してほしい。

▼購入はこちらから！

https://horistore.com/shop/e/eSF6/

1.ソフト＜Steamキー（CDキー）＞

2.格闘パッド

【製品情報】

製品名：Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC Black

Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC WHITE

販売：ホリ

プラットフォーム：PC（Steam）

発売日：発売中（2025年3月6日）

価格：各1万2470円（セール価格）

※通常価格は1万4470円。

製品名：Street Fighter 6 デラックスエディション×OCTA PC Black

Street Fighter 6 デラックスエディション×OCTA PC WHITE

販売：ホリ

プラットフォーム：PC（Steam）

発売日：発売中（2025年3月6日）

価格：各1万4970円（セール価格）

※通常価格は1万6970円。

製品名：Street Fighter 6 アルティメットエディション×OCTA PC Black

Street Fighter 6 アルティメットエディション×OCTA PC WHITE

販売：ホリ

プラットフォーム：PC（Steam）

発売日：発売中（2025年3月6日）

価格：各1万6970円（セール価格）

※通常価格は1万8970円。