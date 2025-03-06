ゲーム  >  ホリストアにてSteam版『ストリートファイター6』と格闘パッドで2000円お得なセットが登場！

『スト6』の通常版とのセットが通常1万4470円のところ2000円引きの1万2470円で購入できる！

ホリストアにてSteam版『ストリートファイター6』と格闘パッドで2000円お得なセットが登場！

2025年03月06日 17時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ホリは3月6日、同社の通販サイト「ホリストア」にて、『ストリートファイター6』Steamキー（CDキー）版と同社製格闘パッドで、2000円引きとなるセット品が発売。付属する『ストリートファイター6』のSteamキーコードのエディションによって価格が異なるので、下記の製品情報を確認してほしい。

▼購入はこちらから！

https://horistore.com/shop/e/eSF6/

1.ソフト＜Steamキー（CDキー）＞

スタンダードエディション

デラックスエディション

アルティメットエディション

2.格闘パッド

ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC (ブラック)

ファイティングコマンダー OCTA for Windows PC (ホワイト)

【製品情報】

製品名：Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC Black
　　　　Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万2470円（セール価格）
※通常価格は1万4470円。

製品名：Street Fighter 6　デラックスエディション×OCTA PC Black
　　　　Street Fighter 6　デラックスエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万4970円（セール価格）
※通常価格は1万6970円。

製品名：Street Fighter 6　アルティメットエディション×OCTA PC Black
　　　　Street Fighter 6　アルティメットエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万6970円（セール価格）
※通常価格は1万8970円。

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