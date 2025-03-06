『スト6』の通常版とのセットが通常1万4470円のところ2000円引きの1万2470円で購入できる！
ホリストアにてSteam版『ストリートファイター6』と格闘パッドで2000円お得なセットが登場！
2025年03月06日 17時15分更新
ホリは3月6日、同社の通販サイト「ホリストア」にて、『ストリートファイター6』Steamキー（CDキー）版と同社製格闘パッドで、2000円引きとなるセット品が発売。付属する『ストリートファイター6』のSteamキーコードのエディションによって価格が異なるので、下記の製品情報を確認してほしい。
▼購入はこちらから！
https://horistore.com/shop/e/eSF6/
1.ソフト＜Steamキー（CDキー）＞
2.格闘パッド
【製品情報】
製品名：Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC Black
Street Fighter 6 スタンダードエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万2470円（セール価格）
※通常価格は1万4470円。
製品名：Street Fighter 6 デラックスエディション×OCTA PC Black
Street Fighter 6 デラックスエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万4970円（セール価格）
※通常価格は1万6970円。
製品名：Street Fighter 6 アルティメットエディション×OCTA PC Black
Street Fighter 6 アルティメットエディション×OCTA PC WHITE
販売：ホリ
プラットフォーム：PC（Steam）
発売日：発売中（2025年3月6日）
価格：各1万6970円（セール価格）
※通常価格は1万8970円。
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