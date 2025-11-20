ホリは11月20日、「Amazonブラックフライデー」にて同社製品のセール割引を実施すると発表。セール期間は、2025年11月21日0時～12月1日23時59分まで。

【セール概要】

Amazon公式ストア：https://x.gd/lnEHQ

実施期間：2025年11月21日0時～12月1日23時59分

■今回の目玉製品

●GUITAR LIFE -LESSON1-

通常価格：1万2980円

セール価格：7780円（5200円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW3LS84R/

ゲーム感覚で楽しくギター演奏が学べるNintendo Switch向けのゲームソフト。同梱の「ギターコントローラー」にJoy-Con（R）を装着するだけで、いつでもどこでも手軽にギターレッスンできる。

●貼りやすい有機EL きれ見えフィルム"ピタ貼り" for Nintendo Switch(有機ELモデル)

通常価格：2480円

セール価格：1480円（1000円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MDQCXDD/

有機ELの画面を保護するだけでなく、光の反射を抑えてより美しく、より鮮明に見せるフィルム。防汚コーディングにより、指紋、垢などの汚れも付着しにくくなっている。

■そのほかセール対象商品

●ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC

通常価格：5480円

セール価格：4199円（1281円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B08XQXSV5C/

●液晶保護フィルム for Nintendo Switch

通常価格：638円

セール価格：350円（288円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B01N23M9R6/

●Fit Boxingシリーズ専用 Joy-Conアタッチメント for Nintendo Switch

通常価格：2280円

セール価格：1380円（900円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B09836GJLZ/

●あつまれどうぶつの森 トートバッグ for Nintendo Switch

通常価格：3278円

セール価格：2280円（998円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0839327B9/

●EDGE101 オプティカルゲーミングマウス

通常価格：8778円

セール価格：1980円（6798円ぶんお得！）

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B015X8FSBO/

