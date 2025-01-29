『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』や『新すばらしきこのせかい』などもお安く！
「スターオーシャン」シリーズほかがお買い得！スクエニが2月の「アルティメットセール」を開催
スクウェア・エニックスは1月29日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストアとPlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルをお得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～February 2025～」を開催。セール期間は2025年2月12日まで。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。全対象タイトルや割引率は、下記リンクおよびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeで確認してほしい。なお、タイトルによっては開始日や終了日が異なる場合がある点は注意しよう。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0129SALE/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ！
『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『新すばらしきこのせかい』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
『THE LAST REMNANT Remastered』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『いけにえと雪のセツナ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
©2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.
『Voice of Cards ドラゴンの島』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『STAR OCEAN -First Departure R-』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『Star Ocean2 セカンドエヴォリューション ダウンロード版』
PlayStation 4
70％オフ！
© 1998,2008,2015 SQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved./Original version developed by tri-Ace Inc.
『スターオーシャン３ Till the End of Time ディレクターズカット』
PlayStation 4
70％オフ！
©2004 tri-Ace Inc. / SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
『STAR OCEAN 4 - THE LAST HOPE - 4K & Full HD Remaster』
PlayStation 4
70％オフ！
© 2009, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. Developed by tri-Ace Inc.
『STAR OCEAN5 -Integrity and Faithlessness-』
PlayStation 4
70％オフ！
©2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『The Diofield Cronicle』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.
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