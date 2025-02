RTX 5090、安定供給は6月までかかるとの予想も

英国のPC販売事業者Overclockers UKは1月31日、同社のXアカウントで「GeForce RTX 5090」の入荷について、数週間から数ヵ月程度掛かるとの見通しを示した。

同社におけるRTX 5090/5080の予定納期は以下のとおり。

RTX 50 Series Stock Update 31/01/2025



Stock Update

RTX 5090 sold out and pre-orders ceased

RTX 5080 sold out and pre-orders ceased



Due to incredibly high demand and limited stock, all 50 Series cards sold shortly after launch with some pre-orders taken in restricted quantities.…