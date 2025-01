コナミデジタルエンタテインメントは1月27日、PCプラットフォームSteamストアにて、ダウンロード版のゲームをお得に購入できる「February SALE」を開催したと発表。期間は2025年2月10日午前3時までとなる。

本セールでは、初代「魂斗羅」を現代的にアップデートしリメイクした新作ラン&ガン・アクション「魂斗羅 オペレーション ガルガ」や、「悪魔城ドラキュラ」シリーズのニンテンドーDS向けに発売した探索型アクションゲーム3作品を収録した「Castlevania DominusCollection」、「メタルギア」シリーズなど、さまざまな人気のゲームが対象に。

そのほか、シリーズ最大級のコンテンツを収録したパーティーバトルゲーム「スーパーボンバーマン R 2」が 50%オフ 、ニンゲンとオバケに分かれて追いかけっこする非対称型対戦アクションゲーム「オバケイドロ!」が 50%オフ 、遊戯王20年の歴史を遊び尽くせる「遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション」が 75%オフ と、お買い得価格になっている。

この機会にコナミのゲームを遊んでみては。

