パナソニックが本気のベトナムは“1970年代の日本”だった

ホーチミン市の中心を走る大通りでは、無数のバイクがクラクションを鳴らしながら行き交い、道端にはフォーやバインミーなど国民食が並ぶ屋台が所狭しと軒を連ねる。カフェ文化も根付いており、街角のテーブル席では若い人たちがスマートフォンを片手に熱心に会話を楽しむ──。そんな熱気あふれるベトナムの日常風景は、急速に成長を続ける“いま”の勢いを象徴するかのようだ。平均年齢は約35歳と若く、まだしばらくは“人口ボーナス期”が続くとみられる。

こうした活況を見せるベトナムを、パナソニックが海外事業の重点国として注力しているのには2つの要因がある。1つは日本の人口減少に対し、ベトナムが豊富な若年層を抱えていること。もう1つは、交通インフラなどの街づくりが急速に進み始めたことだ。2024年12月22日、南部ホーチミン市では都市鉄道(MRT)の1号線が開通した。また、30km北に位置するビンズン省の新都市を貫くBRT(バス高速輸送システム)の計画も進んでおり、こうしたインフラ投資は人口増加と都市化のペースを一段と加速させる大きな要素となっている。

"Departing train at Nhà Ga Văn Thánh metro station in HCMC Metro, line 1" by Felix Běhavý is licensed under CC BY 4.0.