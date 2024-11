バンダイナムコエンターテインメントとHORIは11月27日~12月6日にかけて、Amazonにて「BLACK FRIDAY SALE」を開催。Steamキーコードが最大90%オフとなるほか、HORIの最新ワイヤレスパッドとセットで購入すると、購入時に500円引きになるキャンペーンを実施している。

●キャンペーン会場はこちら

目玉は50%オフの「TEKKEN 8」。シリーズ最新作にして「ビデオゲームの歴史上、最も長く続く」という物語も体験できる。3D格闘の新時代を告げるド迫力のバトルシーンも必見だ。

そのほか、90%オフの「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」、75%オフの「塊魂アンコール」、84%オフの「SCARLET NEXUS(スカーレットネクサス)」もお買い得。

また、セット買いで会計時に500円オフになる「ワイヤレスホリパッド for Steam」も見逃せない。Steamメニューを開ける専用ボタンのほか、背面などに4つの拡張ボタンを搭載。ジャイロ機能や連射機能も備えた“マシマシ”のコントローラーになる。

通常のSteamセールとは異なるタイトルを安く買える「キーコードセール」。この機会に利用してみては。

