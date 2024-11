ChatGPTの文章力が上がった

OpenAIは11月20日、ChatGPTに使われている大規模言語モデル「GPT-4o」のアップデートを発表した。クリエイティブライティングの機能が大幅に向上し、より自然で魅力的な文章を生成できるようになったという。PDFやテキストファイルなどのアップロードされたファイルの処理能力も改善され、より詳細な分析と洞察を提供できるようになった。

GPT-4oは2024年5月に公開されたモデル。前世代のGPT-4 Turboと比較して、より自然な言語理解と生成が可能になっている。

GPT-4o got an update 🎉



The model’s creative writing ability has leveled up–more natural, engaging, and tailored writing to improve relevance & readability.



It’s also better at working with uploaded files, providing deeper insights & more thorough responses.