画像や動画の顔の表情の動き(フェイシャル)をコントロールしようという、非常に品質の高いAI技術が、この夏以降、次々にリリースされてきています。10月27日にリリースされた動画AI「Runway」の新機能「Act-One」を使うと、画像に対し、動画を使ってフェイシャルを付けられます。また、ローカルPCの環境で動かせるポートレート動画生成AI「LivePortrait」もその品質の高さから評価を集めています。実際、どの程度の描写が実現できるのかを試してみました。

Act-Oneの発表で特にインパクトがあったのは、1分ほどの独り芝居の動画です。

2人の男性がレストランで話しているという構成ですが、動画の最後のメイキングで、一人の人物が二役をやっている様子が紹介されます。撮影された人物の微妙な首の動きや、口の動きが、「Act One」を使って画像に反映されています。参照する画像は最大30秒までで、カメラワークは正面を向いた固定された画像である必要があるという制限があるものの、生成された人物は非常に自然に見えます。

One of the models strengths is producing cinematic and realistic outputs across a robust number of camera angles and focal lengths. Allowing you generate emotional performances with previously impossible character depth opening new avenues for creative expression.



