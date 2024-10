10月14日に、アドビの「Adobe Firefly Video Model」が正式発表されました。単体での動画生成ができるようになる予定ですが、まずはベータ版として、動画編集ソフト「Adobe Premier Pro」に、既存の動画に2秒間追加で動画生成をできる機能が公開されました。この夏以降も、動画生成分野は新しいサービスが次々誕生しており、活発化しています。そしてそれらの統合的な動画編集環境を巡る競争へと範囲が広がろうとしています。前回の記事に続き、動画生成AIの今後を探ります。

※記事配信先の設定によっては図版や動画等が正しく表示されないことがあります。その場合はASCII.jpをご覧ください

最近、動画生成AIでバズっていて面白かったのが、実在のリアルな人物が、二次元キャラクターと境界を超えてハグをするという内容の映像です。ある意味、オタクの願望を実現するということで話題になりました。

The future is now pic.twitter.com/ybtWn13Iti