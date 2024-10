画像生成AI「Midjourney」ついに画像アップロード対応

人気の画像生成AIサービス「Midjourney」が10月24日、ユーザーがアップロードした画像を編集できる機能と、画像のスタイルや照明効果を変更できる再テクスチャリング機能の2つのテスト運用開始を発表した。

編集機能では、画像の一部を選択し、プロンプトを入力することで、新たなイメージを追加できる。再テクスチャリング機能では、色彩のない3Dモデルなどからでも、写真やグラフィックのようなイメージを生成可能だ。これらの新機能は、スタイル参照や、人物の特徴の反映、パーソナライズされたモデルなど、Midjourneyの既存機能と組み合わせて使用することも可能となっている。

