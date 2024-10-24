『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』や『聖剣伝説COLLECTION』なども60％オフ！
『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催
スクウェア・エニックスは10月24日より、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～ October 2024～」を開催。セール期間は、2024年11月6日まで。
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/1024SALE/
セール対象タイトルピックアップ！
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『タクティクスオウガ リボーン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『聖剣伝説COLLECTION』
Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Nintendo Switch
60％オフ！
©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX
『ヴァルキリープロファイル −レナス−』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G
『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう