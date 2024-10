スクウェア・エニックスは10月24日より、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~ October 2024~」を開催。セール期間は、2024年11月6日まで。

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/1024SALE/

セール対象タイトルピックアップ!

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説COLLECTION』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60%オフ!

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60%オフ!

©Disney. Developed by SQUARE ENIX

Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5/PlayStation 4

50%オフ!

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.