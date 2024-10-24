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『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』や『聖剣伝説COLLECTION』なども60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

2024年10月24日 19時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

　スクウェア・エニックスは10月24日より、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにて同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～ October 2024～」を開催。セール期間は、2024年11月6日まで。

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

　以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/1024SALE/

セール対象タイトルピックアップ！

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説COLLECTION』

Nintendo Switch
60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4
60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch
60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

©Disney. Developed by SQUARE ENIX
Character from Square Enix games: ©SQUARE ENIX

『ヴァルキリープロファイル −レナス−』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc./Character design:PRODUCTION I.G

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

『タクティクスオウガ リボーン』が60％オフ！スクエニが10月の「アルティメットセール」を開催

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

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