OpenAI、クリスマスまでに12回の発表を予告　動画生成AI「Sora」ついに公開か

OpenAIは12月5日(米国時間)から「12 Days of OpenAI」と題したホリデーイベントを開始する。12日間にわたって毎日新しい発表やデモが実施され、平日の午前10時(太平洋時間、日本時間では翌日午前3時)にライブストリーミングで配信される。

サム・アルトマンCEOがNew York Times主催の「DealBook」カンファレンスでイベントの開催を明らかにした。クリスマスの伝統的なアドベントカレンダーにインスピレーションを得ている。発表内容として、動画生成AI「Sora」の一般公開や、推論モデル「o1」正式版が含まれる可能性が報じられている。

ChatGPTには雪の結晶をモチーフにした音声モードのボタンが追加され、クリスマス向けの特別な音声機能が予定されているようだ。さらに、音声モードでの視覚機能の追加なども予想されている。

なお、アルトマンCEOは、ChatGPTの週間アクティブユーザー数が3億人を突破したことも明らかにした。2024年8月に報告した2億人からさらに拡大しており、検索機能「SearchGPT」や、回答編集機能「Canvas」などの新機能追加が成長を後押ししたとされている。

🎄🎅starting tomorrow at 10 am pacific, we are doing 12 days of openai.



each weekday, we will have a livestream with a launch or demo, some big ones and some stocking stuffers.



we’ve got some great stuff to share, hope you enjoy! merry christmas.