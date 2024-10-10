ディースリー・パブリッシャは10月9日より、PlayStation Storeで「秋のおすすめセール」を、また本日10月10日より、ニンテンドーeショップで「Autumn Sale」を開始した。
PS Storeでのセール期間は2024年10月23日まで、ニンテンドーeショップの期間は2024年10月30日までとなる。
PS Store「秋のおすすめセール」
「秋のおすすめセール」ページはこちら
https://www.d3p.co.jp/information/event/306/
セール対象タイトル（一部）
『地球防衛軍6』
●ゲーム本編：8980円 → 5837円（35％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
●シーズンパス：3960円 → 2970円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05
●追加ミッションパック1「Lost Days」：1650円 → 1237円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000001
※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
●追加ミッションパック2「Visions of Malice」：1650円 → 1237円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000002
※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』
●ゲーム本編：7480円 → 2543円（66％オフ）
https://store.playstation.com/concept/10007386
●アルティメットアップグレードセット：3960円 → 1346円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX3
●『地球防衛軍』コラボセット：1980円 → 673円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000DLC100
※アルティメットアップグレードセットに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
●魔改造セット：2200円 → 748円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000DLC200
※アルティメットアップグレードセットに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
©2023 D3PUBLISHER
『Ed-0: Zombie Uprising（エドゼロ ゾンビアップライジング）』
●ゲーム本編：3960円 → 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/
©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER
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