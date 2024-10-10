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「EDF」をシリーズはじめ人気タイトルが目白押し！

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！

2024年10月10日 17時10分更新

文● ミヤザキ／ASCII

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！
D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！

　ディースリー・パブリッシャは10月9日より、PlayStation Storeで「秋のおすすめセール」を、また本日10月10日より、ニンテンドーeショップで「Autumn Sale」を開始した。

　PS Storeでのセール期間は2024年10月23日まで、ニンテンドーeショップの期間は2024年10月30日までとなる。

PS Store「秋のおすすめセール」

「秋のおすすめセール」ページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/306/

セール対象タイトル（一部）

『地球防衛軍6』
ゲーム本編：8980円 → 5837円（35％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
シーズンパス：3960円 → 2970円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05
追加ミッションパック1「Lost Days」：1650円 → 1237円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000001
※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
追加ミッションパック2「Visions of Malice」：1650円 → 1237円（25％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MPACK0000002
※シーズンパスに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『CUSTOM MECH WARS -カスタムメックウォーズ-』
ゲーム本編：7480円 → 2543円（66％オフ）
https://store.playstation.com/concept/10007386
アルティメットアップグレードセット：3960円 → 1346円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000000DX3
『地球防衛軍』コラボセット：1980円 → 673円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000DLC100
※アルティメットアップグレードセットに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。
魔改造セット：2200円 → 748円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13865_00-0000000000DLC200
※アルティメットアップグレードセットに含まれるDLCです。重複購入にご注意ください。

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！

©2023 D3PUBLISHER

『Ed-0: Zombie Uprising（エドゼロ ゾンビアップライジング）』
ゲーム本編：3960円 → 990円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！

©2022-2023 LANCARSE　©2022-2023 D3PUBLISHER

セールラインアップ一覧

D3PがPS Storeとニンテンドーeショップで秋のセールを開催中！
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