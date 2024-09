タイトーは9月25日、10月7日の「ダライアスお披露目の日」を記念して、Nintendo Switch/PlayStation 4(ダウンロード版)/PC(Steam)用ソフトとして配信中の「ダライアス」シリーズダウンロード版タイトルが、最大80%オフとなる「ダライアスセール2024」を開催。期間は10月8日23時59分まで。

『サーガイア(ゲームボーイ版)』が80%オフの100円となるほか、『ダライアス EXTRA Ver.』が初セールで50%オフの330円、『ダライアスバーストCSコア + タイトー/セガ パック』が初の50%オフで1490円となる。

また、「ダライアス」シリーズの3作目である『ダライアス外伝』は、今年2024年9月19日で、アーケード版が完成してから30周年を迎えた。

本作は、シリーズ初の1画面シューティングゲームで、汎用筐体での登場となったため、それまでのシリーズに比べ多様なロケーションに設置され、半透明やラスターを駆使した美しいグラフィックで当時注目を集めた。

『ダライアス外伝』が収録されている『ダライアス コズミックコレクション』も、50%オフで楽しめる。

あわせて、「ダライアス」シリーズのさまざまなグッズやAmazonギフトカードが当たるX(旧Twitter)でのプレゼントキャンペーンを実施。この機会に購入して、「ダライアスお披露目の日」を楽しんではいかがだろうか。

セール特設サイト:https://www.taito.co.jp/sale

「ダライアスお披露目の日」とは? 初代『ダライアス』は1986年10月7日開催のアミューズメントショーで初めてお披露目され、その後ゲームセンターで1987年2月に稼働を開始した。初めてタイトルが発表された10月7日を「『ダライアス』お披露目の日」として設定している。

【ダライアスお披露目の日2024&ダライアス外伝30周年記念キャンペーン】

ダライアスセール2024の開催期間中、「タイトーゲーム」公式Xアカウントにて、Amazonギフトカードや「ダライアス」シリーズのゲームソフトやコラボポスターが当たるキャンペーンを実施。詳しくは公式Xを確認してほしい。

:「タイトーゲーム」公式Xアカウント()を「フォロー」:キャンペーン対象ポストを「リポスト」

賞品

・Amazonギフトカード(1000円分)×5名

・B2ポスター「アリス・ギア・アイギス×ダライアス コラボ」×10名

・PS4用ソフト「ダライアス コズミックリベレーション」特装版×1名

・Nintendo Switch用ソフト「ダライアス コズミックコレクション」特装版×1名

・Nintendo Switch用ソフト「DARIUSBURST CS CORE + TAITO/SEGA Pack」海外版×1名

※国内版Nintendo Switchでも使用可能です。12月以降の発送となります。

期間

2024年9月25日~10月9日まで

【ダライアスセール2024実施期間】

Nintendo Switch/PlayStation 4:2024年9月25日0時~10月9日23時59分

PC(Steam):2024年9月25日0時~10月8日23時59分

【対象タイトル】

●Nintendo Switch

サーガイア(ゲームボーイ版)

通常価格:500円 ⇒ セール価格:100円(80%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016000.html

ダライアス EXTRA Ver.

通常価格:660円 ⇒ セール価格:330円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033839.html

ダライアスバーストCSコア + タイトー/セガ パック

通常価格:2980円 ⇒ セール価格:1490円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055573.html

ダライアス コズミックコレクション 通常版

通常価格:5720円 ⇒ セール価格:2860円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013232.html

ダライアス コズミックコレクション CE

通常価格:7150円 ⇒ セール価格:2860円(60%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000021164.html

GダライアスHD

通常価格:4180円 ⇒ セール価格:2090円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023650.html

ダライアスバースト アナザークロニクルEX+

通常価格:4180円 ⇒ セール価格:2090円(50%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023649.html

●PlayStation 4

ダライアス EXTRA Ver.

通常価格:660円 ⇒ セール価格:330円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA24380_00-DARIUSMDEXTRA000

ダライアス コズミックコレクション AE

通常価格:5720円 ⇒ セール価格:2860円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA17389_00-DARIUSCCAC000000

ダライアス コズミックコレクション CE

通常価格:7150円 ⇒ セール価格:2860円(60%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA17390_00-DARIUSCCCE000000

GダライアスHD

通常価格:4180円 ⇒ セール価格:2090円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA19340_00-GDARIUSHD0000000

ダライアスバースト アナザークロニクルEX+

通常価格:4180円 ⇒ セール価格:2090円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0305-CUSA20170_00-DBACEXPLUSJP0000

●PC(Steam)

ダライアス コズミックコレクション アーケード

通常価格:5720円 ⇒ セール価格:2860円(50%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1638330?utm_source=pressJP&utm_term=240426

GダライアスHD

通常価格:4180円 ⇒ セール価格:2090円(50%オフ)

https://store.steampowered.com/app/1640160?utm_source=pressJP&utm_term=240426

※価格はすべて税込みです。

