「ボンバーマン」や「Castlevania」「魂斗羅」など人気作がどっさり！
「メタルギア」ほか人気タイトルが最大90％オフ！KONAMIが「TGS開催記念セール」を実施中
コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は9月25日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steam Store／Xbox Microsoft Storeで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できるKONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」を開催中。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
セール期間中、Steam Storeでは、縦スクロール型シューティングゲーム『CYGNI: All Guns Blazing』が初セールとなり、20％オフで購入可能。
さらに、「敵に見つからないように潜入する」極限の緊張感を味わえる「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第一弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』や、家族でも友だち同士でも楽しめる定番のパーティバトルゲーム『スーパーボンバーマンＲ 2』をはじめ、「悪魔城ドラキュラ」シリーズの過去3作品が収録された『Castlevania Advance Collection』など、名作や人気のゲームがセール対象となっている。
この機会にKONAMIのゲームを楽しんで、ぜひ「東京ゲームショウ2024」のコナミデジタルエンタテインメントブースにも立ち寄ってみよう。
KONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」公式サイト
https://konami.jp/3VTBu79
※各タイトルのセール期間は、タイトルやストアごとに異なりますので、以下詳細をご確認ください。
※本セール情報は、日本国内向けです。
※PlayStationⓇPlus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStationⓇPlus加入済みのPlayStationⓇNetworkアカウントを使用してご購入をお願いします。
※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。
※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップなどをご確認ください。
マイニンテンドーストア
KONAMI「ダウンロード版セール」
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_konamisale_2
Steam KONAMI 「Publisher Sale」特設サイト
TOKYO GAME SHOW 2024 KONAMI特設サイト
https://www.konami.com/games/event/tgs/index.html
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