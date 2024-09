コナミデジタルエンタテインメント(以下、KONAMI)は9月25日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Store/Steam Store/Xbox Microsoft Storeで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できるKONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」を開催中。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。

セール期間中、Steam Storeでは、縦スクロール型シューティングゲーム『CYGNI: All Guns Blazing』が初セールとなり、20%オフで購入可能。

さらに、「敵に見つからないように潜入する」極限の緊張感を味わえる「メタルギア」シリーズの集大成となるコレクションの第一弾『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』や、家族でも友だち同士でも楽しめる定番のパーティバトルゲーム『スーパーボンバーマンR 2』をはじめ、「悪魔城ドラキュラ」シリーズの過去3作品が収録された『Castlevania Advance Collection』など、名作や人気のゲームがセール対象となっている。

この機会にKONAMIのゲームを楽しんで、ぜひ「東京ゲームショウ2024」のコナミデジタルエンタテインメントブースにも立ち寄ってみよう。

KONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」公式サイト

https://konami.jp/3VTBu79

※各タイトルのセール期間は、タイトルやストアごとに異なりますので、以下詳細をご確認ください。

※本セール情報は、日本国内向けです。

※PlayStationⓇPlus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStationⓇPlus加入済みのPlayStationⓇNetworkアカウントを使用してご購入をお願いします。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップなどをご確認ください。

マイニンテンドーストア

KONAMI「ダウンロード版セール」

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_konamisale_2

Steam KONAMI 「Publisher Sale」特設サイト

https://konami.jp/3Trxf0M

TOKYO GAME SHOW 2024 KONAMI特設サイト

https://www.konami.com/games/event/tgs/index.html

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©Konami Digital Entertainment

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

UnrealⓇ is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE™ ©2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd. ©Konami Digital Entertainment

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

© FREESTYLE,Inc. ©Konami Digital Entertainment

© 2018 Sumo Digital Ltd. All rights reserved. 'Snake Pass' and the 'Snake Pass' logo are trademarks or registered trademarks of Sumo Digital Ltd.

©Konami Digital Entertainment ©KeelWorks ltd

©Konami Digital Entertainment

Microsoft、Xbox 360およびXbox Series X|Sは、Microsoft グループの商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

“PlayStation”および"PS5",“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。