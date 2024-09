ハムスターは9月11日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が1985年にリリースした『VS. バトルシティー』を2024年9月12日に配信すると発表。価格は、Nintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円となる。

本作は、戦車に乗って敵と戦い、司令部を守り抜くシューティングゲーム。ときには壁を崩して通り道を作ったり、戦いやすい場所へ敵を誘導したりと、地形を利用して立ち回ることも重要となる。

2024年9月12日の「アーケードアーカイバー」は

『VS. バトルシティー』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2024年9月12日は「VS. バトルシティー」。

番組には、開発の兵藤岳史氏が事前収録で、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏はスタジオから出演する。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第495回 アーケードアーカイバー VS. バトルシティー スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス VS. バトルシティー

ジャンル:シューティングゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年9月12日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1~2人

VS. BATTLE CITY ™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。