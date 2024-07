ハムスターは7月10日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が1993年にリリースした『ティンクルピット』を2024年7月11日に配信すると発表。価格は、Nintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円となる。

本作は、邪悪な魔法をかけられた、かつて平和な世界だったティンカーランドを元に戻すことが目的のアクションゲーム。往年のナムコキャラクターたちが大集合するほか、スコア稼ぎの奥深さも楽しい作品だ。

2024年7月11日の「アーケードアーカイバー」は

『ティンクルピット』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2024年7月11日は「ティンクルピット特集」。

番組には、開発の二村忍氏、神戸純子氏、伊藤秀昭氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第486回 アーケードアーカイバー ティンクルピット スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス ティンクルピット

ジャンル:アクションゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年7月11日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

TINKLE PIT ™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。