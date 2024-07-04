ホリは7月3日、PlayStation 5の公式ラインセンス製品となる「DualSense ワイヤレスコントローラー専用USB-CtoC充電ケーブル」を発売すると発表。発売日は2024年7月25日、価格は1680円だ。
【製品の特長】
●安心のPlayStation 5公式ライセンス製品。「DualSence」の充電／データ通信に対応。USB2.0規格準拠のUSB Type-C to Type Cケーブル
●USB Power Delivery 60W対応
●DualSenceを充電しながらのプレイも快適な約3mのロングケーブル
●高耐久ケーブル。引っ張り、曲げに強い、ナイロンメッシュ素材ケーブルとアルミ筐体
●ケーブル長は約3m、USB規格はUSB2.0、最大定格電流はDC20V/3A、まとめるのに便利なケーブルストラップが付属する
▼購入ページ
ホリストア：https://horistore.com/shop/g/gSPF-041/
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【製品情報】
製品名：DualSense ワイヤレスコントローラー専用USB-CtoC充電ケーブル
販売：ホリ
発売日：2024年7月予定
価格：1680円
対応機種：PlayStation 5／DualSenceおよびUSB Type-C対応機器
サイズ：ケーブル長 約3m／ケーブル径 約4.5mm
重量：約120g
接続方式：USB Type-C（オス） to USB Type-C（オス）
※写真と本品は多少異なる場合があります。
※“PS”“PlayStation”“PS5”および“DualSence”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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