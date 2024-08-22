『デジボク地球防衛軍2（略）』のデラックスエディションがセールに初登場！
D3Pがニンテンドーeショップで最大84％オフの「Late Summer Sale」を実施中！
ディースリー・パブリッシャーは8月22日より、Nintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフになるお買い得な「Late Summer Sale」をニンテンドーeショップセールで開催中。開催期間は、9月11日まで。
本セールでは、今年5月発売の新作『デジボク地球防衛軍2（略）』デラックスエディションが20％オフでセール初登場。今なら期間限定の追加キャラクター特典が2種類も付いてくる。
また、『デジボク地球防衛軍（略）』と『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』の追加ミッションパック単品も初セールに。最大50％オフとお求めやすい価格になっている。
そして恋愛リズムADV『アイ★チュウ』、脱出ゲーム×サスペンスのトラップADV『密室のサクリファイス』がともに過去最大割引で再登場。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引セールとなっているので、お見逃しなく。
▼セール期間
2024年8月22日～9月11日まで
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールタイトルリスト
セールタイトルピックアップ
▼『デジボク地球防衛軍2（略）』
●デラックスエディション：8980円 ⇒ 7180円（20％オフ）セール初登場！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000020926.html
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『デジボク地球防衛軍（略）』
●ゲーム本編：3980円 ⇒ 1990円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html
●シーズンパス：2750円 ⇒ 1370円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011370.html
●『追加ミッションパック：「新たなるシカク」襲来』：1540円 ⇒ 770円（50％オフ）セール初登場！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000024295.html
©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S
▼『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
●ゲーム本編：5980円 ⇒ 3880円（35％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html
●「追加ミッションパック1：～変異の刻～」：1300円 ⇒ 970円（25％オフ）セール初登場！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038468.html
●「追加ミッションパック2：～極限の地平～」：1150円 ⇒ 860円（25％オフ）セール初登場！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000038469.html
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『アイ★チュウ』
●ゲーム本編：7480円 ⇒ 4860円（35％オフ）過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000044683.html
©2015-2022 Liber Entertainment Inc. ©2022 OperaHouse Corporation
NexTone許諾番号：ID000007957
▼『密室のサクリファイス／ABYSS OF THE SACRIFICE』
●ゲーム本編：3990円 ⇒ 1190円（70％オフ）過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000033527
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