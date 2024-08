コナミデジタルエンタテインメントは8月5日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて「サマーセール Part.2」を開催中だと発表。期間はストアやタイトルによって異なるので、特設サイトをチェックしてほしい。

今回のセールでは、Nintendo Switch『桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~』が20%オフで購入できる。

そのほか、「ときめきメモリアルGirl‘s Side」シリーズや『スーパーボンバーマン R 2』に『魂斗羅ローグコープス』などがお買い得な価格で購入できる。

この機会にKONAMIのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

・特設サイト

https://konami.jp/3VTBu79

※各タイトルのセール期間は、タイトルごとに異なりますので、以下詳細をご確認ください。

※本セール情報は、日本国内向けです。

※PlayStation Plus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStation Plus加入済みのPlayStation Networkアカウントを使用してご購入をお願いします。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップなどをご確認ください。

