イザナギゲームズは8月1日、MyDearestと共同開発するNintendo Switch用ソフト『東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック』を、本日発売したと発表。

価格は通常7480円(パッケージ/ダウンロード)のところ、ダウンロード版は2024年8月31日まで10%オフの6732円で販売中だ。

そのほか、数量限定の店舗オリジナル特典&早期購入特典付きパッケージ版やLAM描き下ろしアートボックス入り豪華版も販売中。詳しくは下記をチェックしてほしい。

・公式サイト

https://izanagigames.co.jp/tcabc/products/

『東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック』について

数々のゲームアワードを受賞したVRゲームの金字塔『東京クロノス』と『アルトデウス: ビヨンドクロノス』2つのタイトルがツインパックとしてNintendo Switchに登場。カルト的人気のアドベンチャーゲーム2作品を遊べる。

【Nintendo Switch版の特徴】

・演出&カメラワークを最適化し、適度に自由度のある世界を実現

・コントローラーとタッチのどちらでも操作可能

・会話ウィンドウや戦闘などのUIをNintendo Switch向けに遊びやすく最適化

・コントローラーの振動をNintendo Switchで完全再現

『東京クロノス』あらすじ 目が覚めるとそこは、誰もいない渋谷。

この世界に閉じ込められたのは幼馴染である8人の高校生たち。

示されたのは、失われた記憶と「私は死んだ。犯人は誰?」という謎のメッセージ。

私とは誰なのか。何故記憶が無いのか。そして犯人は誰なのか。

砕けた鏡のように散らばる無数のカケラ。

この世界の真実はどこに――

『アルトデウス: ビヨンドクロノス』あらすじ 2080年。

突如出現した超巨大生物「メテオラ」により

人類は半径2キロの地下都市<A.T(Augmented Tokyo)>に追いやられる。

それから200年後。メテオラに対抗する組織に属するクロエは、人型都市防衛兵器マキアを操り、厳しい戦線を戦友たちと生き抜いてきた。

すべては親友コーコの仇を討つため。

次々に迫りくるいくつもの重要な決断と選択。

あなたは、その引き金を引けるだろうか――?

【ゲーム情報】

タイトル:『東京クロノス&アルトデウス: ビヨンドクロノス ツインパック』

ジャンル:アドベンチャーゲーム

販売:イザナギゲームズ

開発:イザナギゲームズ/MyDearest

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2024年8月1日)

価格:

通常版:7480円(パッケージ/ダウンロード)

豪華版:1万1880円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)