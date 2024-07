ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月17日、PlayStation Store(PS Store)にて、PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)の対象タイトルが最大80%オフになる「Summer Sale」を開催したと発表。ラインアップは第一弾と第二弾で入れ替わる。

●URL:https://store.playstation.com/pages/SummerSale

●Summer Sale 第一弾:2024年7月17日~7月31日

●Summer Sale 第二弾:2024年7月30日~8月14日

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。

第一弾セールの注目タイトルは、カプコンの対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』を 50%オフ 、セガのドラマティックRPG『龍が如く8』を 40%オフ でそれぞれ提供。

また、『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』もセール対象となっている。そのほかにも魅力的なラインアップが揃っているので、ぜひストアをチェックしてほしい。

セール対象タイトル(ピックアップ)

『Street Fighter 6』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:格闘

・通常販売価格:7990円

⇒セール割引後価格:3995円<50%オフ>

・CERO:C(15歳以上対象)

・『Street Fighter 6』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD

©CAPCOM

『龍が如く8』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常販売価格:9680円

⇒セール割引後価格:5808円<40%オフ>

・CERO:D(17歳以上対象)

・『龍が如く8』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000

©SEGA

『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』

・発売元:Cygames

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:格闘, アクション, パーティー

・通常販売価格:6600円

⇒セール割引後価格:3960円<40%オフ>

・IARC:12+(12歳以上対象)

・『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0178-PPSA16601_00-GBVSRSTD00000001

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』

・発売元:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:9800円

⇒セール割引後価格:5390円<45%オフ>

・CERO:Z(18歳以上対象)

・『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』のPS Storeでの購入はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3CROSSGEN01

© 2023-2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

ゲームのプライバシーポリシーと使用許諾契約(https://www.activision.com/ja/legal/privacy-policy?smcid=web-store%3Aja-JP%3Adetail-Call+of+Duty%C2%AE-+Modern+Warfare%C2%AE+III+-+Cross-Gen+Bundle%3Apage%3Alink)

【そのほかの注目タイトル】

● ELDEN RING(30%オフ)

● 百英雄伝(25%オフ)

● ペルソナ3 リロード(30%オフ)

● モンスターハンターライズ(75%オフ)

● サガ エメラルド ビヨンド(25%オフ)

セール第二弾のラインアップは2024年7月30日に公開予定。続報に期待しよう。