ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月17日、PlayStation Store（PS Store）にて、PlayStation 5（PS5）およびPlayStation 4（PS4）の対象タイトルが最大80％オフになる「Summer Sale」を開催したと発表。ラインアップは第一弾と第二弾で入れ替わる。
●URL：https://store.playstation.com/pages/SummerSale
●Summer Sale 第一弾：2024年7月17日～7月31日
●Summer Sale 第二弾：2024年7月30日～8月14日
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。
第一弾セールの注目タイトルは、カプコンの対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』を50％オフ、セガのドラマティックRPG『龍が如く８』を40％オフでそれぞれ提供。
また、『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』もセール対象となっている。そのほかにも魅力的なラインアップが揃っているので、ぜひストアをチェックしてほしい。
セール対象タイトル（ピックアップ）
『Street Fighter 6』
・発売元：カプコン
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：格闘
・通常販売価格：7990円
⇒セール割引後価格：3995円＜50％オフ＞
・CERO：C（15歳以上対象）
・『Street Fighter 6』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD
©CAPCOM
『龍が如く８』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：RPG
・通常販売価格：9680円
⇒セール割引後価格：5808円＜40％オフ＞
・CERO：D（17歳以上対象）
・『龍が如く８』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA06433_00-LIKEADRAGON80000
©SEGA
『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』
・発売元：Cygames
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：格闘, アクション, パーティー
・通常販売価格：6600円
⇒セール割引後価格：3960円＜40％オフ＞
・IARC：12+（12歳以上対象）
・『Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0178-PPSA16601_00-GBVSRSTD00000001
© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS
『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』
・発売元：Activision Publishing, Inc.
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：9800円
⇒セール割引後価格：5390円＜45％オフ＞
・CERO：Z（18歳以上対象）
・『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』のPS Storeでの購入はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3CROSSGEN01
© 2023-2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.
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【そのほかの注目タイトル】
● ELDEN RING（30％オフ）
● 百英雄伝（25％オフ）
● ペルソナ３ リロード（30％オフ）
● モンスターハンターライズ（75％オフ）
● サガ エメラルド ビヨンド（25％オフ）
セール第二弾のラインアップは2024年7月30日に公開予定。続報に期待しよう。
※ セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※ セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※ 「CERO:Z（18才以上のみ対象）」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※ 「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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