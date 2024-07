マーベラスは7月12日、2024年7月19日~21日に京都で開催される「BitSummit Drift」へ出展を決定。海外グループ会社・XSEED Gamesと合同で4タイトルの試遊台を出展する。

マーベラスブースを訪れると、先着で「マーベラス&XSEED特製うちわ」がもらえる。来場の際はマーベラスブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

イベントに関する最新情報は、公式X(Twitter)でも発信しているので要チェックだ。

イベント概要

名称:BitSummit Drift(ビットサミット ドリフト)

日時:

2024年7月19日(ビジネスデイ)

2024年7月20日~7月21日(一般公開日)

会場:みやこめっせ(京都勧業館)

ウェブサイト:https://bitsummit.org/

出展タイトル①

『ボウと月夜の碧い花』

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2024年7月18日発売

ジャンル:探索型2D和風アクション

開発:Squid Shock Studios/HUMBLE GAMES

ウェブサイト:https://www.marv.jp/special/game/bo/

ちっちゃな妖怪の、でっかい大冒険が始まる!

本作は小さな妖怪・ボウが妖怪たちの暮らす世界の危機に立ち向かう、爽快空中アクションと美麗なアートワーク、歯ごたえのある難易度が魅力の探索型2D和風アクションゲーム。

開発はタイのインディーゲームスタジオ「Squid Shock Studios」と北米を拠点とするゲームパブリッシャー「HUMBLE GAMES」が手掛け、日本語のローカライズは数々の名作インディーゲームに携わる「ハチノヨン」が担当している。

© 2024 Squid Shock Studios, Published by Humble Games®, Marvelous Inc.

出展タイトル②

『Death the Guitar』

プラットフォーム:未定

発売日:2025年予定

ジャンル:アクション

開発:トロヤマイバッテリーズフライド

ウェブサイト:https://store.steampowered.com/app/2474220/Death_the_Guitar/

2023年度BitSummit AWARD 朱色賞<大賞> 受賞作!音と電気を操り人間を滅ぼせ!

『Death the Guitar』はポップ&バイオレンスな2D横スクロールアクションゲーム。

主人公は持ち主を殺されたエレキギター。アンプを震わし大ジャンプし、床に電気を流してギミックを作動させ、部屋中の敵を全滅させよう。直感的な操作とハードコアなアクション、そして豊富なギターサウンドを体感できる。

© Toroya My Battery Is Fried, Published by Marvelous Inc.

出展タイトル③

『Moonlight Peaks』

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:2026年予定

ジャンル:シミュレーション

開発:Little Chicken Game Company

ウェブサイト:https://store.steampowered.com/app/2209900/Moonlight_Peaks/

「ムーンライト・ピークス」でヴァンパイアライフを満喫!心温まるライフシムゲームここに誕生!

分からず屋の父親、ドラキュラ伯爵に、モンスターでも思いやりや優しさを糧に生きていけることを証明してやろう。住民の人狼族や魔女、マーメイドたちと仲良くなって、永遠の愛を誓い合う相手を見つけることも夢じゃないかも!

古の力を解放したり、ポーションをグツグツと作り上げたり、呪文を唱えたり、死んでも終わることがないヴァンパイア生活を思いっきり楽しもう。

7つの家系の謎を明らかにし、父親から独立することで、自分らしい「今」を見つけよう。

© Little Chicken Game Company. Licensed to and published by XSEED Games /Marvelous USA, Inc.

出展タイトル④

『The Big Catch』

プラットフォーム:PC(Steam)

発売日:2025年予定

ジャンル:3Dアクロバットアクションゲーム

開発:Filet Group

ウェブサイト:https://store.steampowered.com/app/2146290/The_Big_Catch/

謎スピード感あふれる3Dアクロバットアクションゲーム「The Big Catch」!

今日もレストラン「ザ・ビッグ・キャッチ」の料理長ルエールにどやされ、お客に提供する料理に必要な食材探しを命じられる漁師のキャスター。

ウォールラン、スライド、スピン、泳ぎにクライミング、グラインドなど、さまざまな動きを駆使して、イカしたアクションで食材を取りに行こう。

レトロモダンなプラットフォーマーのイイトコを凝縮し、最高な鮮度でお届け!

©2024 FiletGroup Entertainment Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.

マーベラス&XSEED特製うちわをプレゼント!

マーベラスブースを訪れた人には、今回出展4タイトルのキービジュアルが描かれたマーベラス&XSEED特製うちわをプレゼント。ほかにも一部タイトルは特製ノベルティも配布予定だ。先着順なので、マーベラスブースへ急ごう。