6月30日、Activision Blizzard Japanは「オーバーウォッチ2」の5年ぶりとなる公式オフラインイベント「OVERWATCH 2 FLASHOPS 2024 SUMMER」を、秋葉原のe-sports SQUARE AKIHABARAで開催した。人気ストリーマーによる特別マッチや、交流の機会、クイズ大会など、オーバーウォッチ2のファンには楽しめるコンテンツが盛りだくさん。今回のイベントには、抽選で選ばれた60名の幸運なファンたちが集結した。

イベントには、人気ストリーマーのta1yoさん、TQQさんをはじめ、Nicoさんが登場。MCは限界サラリーマンKTさん、解説としてgappo3さんも参加し、会場は熱気に包まれた。

ストリーマー&参加者の混合チームで対決!

自身のプレイを実況解説してもらえる貴重な機会

イベントでは、まず「ta1yo VS TQQ VS Nico 参加型カスタムマッチ」という企画が開催された。この企画では、ta1yoさん、TQQさん、Nicoさんの3名がそれぞれチームを率いて、BO3(Best of 3)形式のライバルマッチを3試合行なうという、ファン参加型の対戦が繰り広げられた。

参加を希望する来場者は、事前に運営側で抽選を行ない、当選者を各ストリーマーのチームに振り分けられていた。抽選結果は当日会場で発表され、選ばれたラッキーなファンたちは憧れのストリーマーとともにプレイする機会を得ていた「オーバーウォッチ2」のファンであれば、こういったスター的なプレーヤーと一緒にプレイできるのは本当にうれしいことだろうと思う。

この企画中は和気藹々という雰囲気だった。プレイは当然インフルエンサーが上手いのかと思っていたが、オフラインイベントまで足を運ぶような熱心なユーザーだけあって実力派揃いだった。

またオフラインならではの熱気もあり、白熱したシーンには観戦しているファンは思わず声を上げ、上手いプレイが出たら拍手をする。戦闘に参加している参加者たちの盛り上がりはもちろんだが、会場全体のこういった盛り上がりもまたオフラインイベントならではの楽しさだなと再認識した。そして、こういった有名なストリーマーに実況・解説してもらえるのも貴重な機会だっただろう。

そして、ファンと出演者の交流会では、無料のチェキ会が行なわれ、多くのファンが列を作っていた。ストリーマーたちの丁寧なファンサービスが印象的で、サインをもらったり一緒に写真を撮ったりするファンたちの笑顔が会場中に溢れていた。本当にうれしそうなファンの笑顔を多数見ることができ、「こんなにファンサービスに時間とってくれるのはすごいよね」といった声や「こんなサービスが無料なんて信じられない」といった声も聞くことができた。これもまたオフラインイベントならではの醍醐味だなと強く感じた。

続く、じゃんけん大会やクイズ大会では、グッズを賭けたじゃんけん大会では会場が一体となって盛り上がり、クイズ大会ではコアな問題にも次々と正解が飛び出す場面が。ファンの知識の深さとオーバーウォッチ2に対する熱意に、改めて驚かされた。

そして最後には、ストリーマーの即席チームと一般参加者によるエキシビションマッチも行なわれ、予想外の激戦に出演者たちも「普段やらないモードで新鮮だった」「タンクの重要性を再認識した」などと、新たな気づきを口にしていた。

5年ぶりのオフラインイベントは、ファンの熱意と結束力を改めて感じさせるものだった。それは多くのユーザーが訪れ、抽選での参加となったことからも、その人気の高さが窺える。

ストリーマー目当てで来場したファンも多く見受けられ、改めてインフルエンサーのスター性や人気を感じたし、ファンサービスの手厚さなどは、彼らが「オーバーウォッチ2」というタイトル自体と、そのファンをすごく大切にしていることがわかった。

今回のオフラインイベントでは、人気ストリーマーやプロゲーマーと間近で交流することができたほか、一緒にゲームをプレイできるなど、ファンにとっては貴重な機会となったのは間違いない。

ta1yoさん、TQQさん、Nicoさんのサイン入りチェキをセットで2名様にプレゼント!

Activision Blizzard Japanに、ta1yoさん、TQQさん、Nicoさんのサイン入りチェキを2セット提供いただいたので、こちらを2名様にプレゼント。詳細はXのポストをチェックしてほしい。