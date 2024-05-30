ディースリー・パブリッシャーは5月30日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大90％オフで購入できるニンテンドーe ショップの「Early Summer Sale」に提供しているタイトルを発表。セール期間は、2024年6月19日まで。
今回のセールでは、2024年5月23日に発売された新作『デジボク地球防衛軍２（略）』へと続く物語の前作『デジボク地球防衛軍（略）』 が57％オフと超お買い得に。
女子高生が戦国時代にトリップするガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』は50％オフで再登場。そのほか、厳選Nintendo Switchソフトを大幅割引で販売している。
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https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
【セールタイトル一覧】
【ピックアップタイトル】
●『デジボク地球防衛軍（略）』
DX版：5980円 ⇒ 2570円（57％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html
©2003-2020 D3 PUBLISHER ©2003-2017 SANDLOT ©2019-2020 YUKE’S
●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
DX版：9900円 ⇒ 4950円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
●『オメガラビリンス ライフ』
DX版：1万780円 ⇒ 2910円（73％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
●『ひろがるスカイ！プリキュア ひろがる！パズルコレクション』
ゲーム本編：4400円 ⇒ 3520円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067411.html
©ABC-A・東映アニメーション ©2023 D3PUBLISHER
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