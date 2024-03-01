アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは2月29日、Nintendo Switch版『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』の発売決定を発表した。
発売日は5月23日で、価格は各5280円。3作品をセットにしたトリプルパックは1万1880円となる（パッケージ版のみ）。
「Re;Birth」シリーズは、「ネプテューヌ」シリーズのナンバリングタイトルをベースにしたリメイク作品。遊びやすさは大幅向上し、さまざまなお楽しみ要素も満載なので、シリーズ初プレイの人にも、久々に「ネプテューヌ」シリーズに触れる人にもオススメだ。
過去の「Re;Birth」シリーズでダウンロードコンテンツだった多くの要素も、今作ではエクストラコンテンツとして収録。
後のシリーズで登場する女神「天王星うずめ」をはじめとした追加キャラクターや、ネプテューヌとコミュニケーションがとれる「ねぷにけ～しょん」など、「Re;Birth」シリーズの魅力を余すところなく楽しめる。
特典情報
予約特典や店舗特典では、豪華なグッズが勢ぞろい。ネプテューヌたちのキュートな姿が楽しめるグッズが多数そろっている。予約してしっかりゲットしよう。
イラストは今後続々公開されるので、公式サイトを要チェック！
http://compileheart.com/neptune/re-birth123/
予約特典
パッケージ版を店頭またはウェブにて予約購入した人に、キャストサイン色紙など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンはがきが付属する。
【対象タイトル】
・超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1
・超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION
・神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY
・ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック
トリプルパック限定予約特典
『ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック』のパッケージ版を、店頭またはウェブにて予約購入した人に「ネプテューヌRe;Birth」シリーズの登場キャラクターやイラストを使用したトランプが付属する。
【対象タイトル】
・ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック
店舗特典
各ショップで予約購入すると豪華特典が付属する。ショップによって特典の内容やプレゼント方法が異なるため、購入の際は各ショップの商品ページを確認してもらいたい。
詳細は公式サイトの店舗特典をチェック！
http://compileheart.com/neptune/re-birth123/
【実施店舗一覧】※五十音順
アキバ☆ソフマップ・ドットコム
アニメイト
Amazon.co.jp
あみあみ
ebten
ゲーマーズ
とらのあな
トレーダー
Neowing
メロンブックス
よろずやショップびっく宝島
WonderGOO
【ゲーム情報】
タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PS4で『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1+』が販売中
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12歳以上対象）
タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：『ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック』
収録タイトル：
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
発売日：2024年5月23日予定
価格：1万1880円（パッケージ版のみ）
©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA
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