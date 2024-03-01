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3本まとめたトリプルパックも用意

ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定

2024年03月01日 16時20分更新

文● Zenon／ASCII

ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定

　アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは2月29日、Nintendo Switch版『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』の発売決定を発表した。

　発売日は5月23日で、価格は各5280円。3作品をセットにしたトリプルパックは1万1880円となる（パッケージ版のみ）。

　「Re;Birth」シリーズは、「ネプテューヌ」シリーズのナンバリングタイトルをベースにしたリメイク作品。遊びやすさは大幅向上し、さまざまなお楽しみ要素も満載なので、シリーズ初プレイの人にも、久々に「ネプテューヌ」シリーズに触れる人にもオススメだ。

ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定
ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定

　過去の「Re;Birth」シリーズでダウンロードコンテンツだった多くの要素も、今作ではエクストラコンテンツとして収録。

ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定
ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定

　後のシリーズで登場する女神「天王星うずめ」をはじめとした追加キャラクターや、ネプテューヌとコミュニケーションがとれる「ねぷにけ～しょん」など、「Re;Birth」シリーズの魅力を余すところなく楽しめる。

ゲイム業界の原点がSwitchに！『ネプテューヌRe;Birth』シリーズ3作品を5月23日に発売決定

特典情報

　予約特典や店舗特典では、豪華なグッズが勢ぞろい。ネプテューヌたちのキュートな姿が楽しめるグッズが多数そろっている。予約してしっかりゲットしよう。

　イラストは今後続々公開されるので、公式サイトを要チェック！
http://compileheart.com/neptune/re-birth123/

予約特典

　パッケージ版を店頭またはウェブにて予約購入した人に、キャストサイン色紙など豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンはがきが付属する。

【対象タイトル】
・超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1
・超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION
・神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY
・ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック

トリプルパック限定予約特典

　『ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック』のパッケージ版を、店頭またはウェブにて予約購入した人に「ネプテューヌRe;Birth」シリーズの登場キャラクターやイラストを使用したトランプが付属する。

【対象タイトル】
・ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック

店舗特典

　各ショップで予約購入すると豪華特典が付属する。ショップによって特典の内容やプレゼント方法が異なるため、購入の際は各ショップの商品ページを確認してもらいたい。

　詳細は公式サイトの店舗特典をチェック！
http://compileheart.com/neptune/re-birth123/

【実施店舗一覧】※五十音順

アキバ☆ソフマップ・ドットコム
アニメイト
Amazon.co.jp
あみあみ
ebten
ゲーマーズ
とらのあな
トレーダー
Neowing
メロンブックス
よろずやショップびっく宝島
WonderGOO

 

【ゲーム情報】

タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch 
※PS4で『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1+』が販売中
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：B（12歳以上対象）

タイトル：『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
ジャンル：RPG
販売：コンパイルハート
プラットフォーム：Nintendo Switch
※PlayStation 4もダウンロード専売で後日発売予定
発売日：2024年5月23日予定
価格：5280円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：『ネプテューヌ Re;Birth123 トリプルパック』
収録タイトル：
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』
『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』
『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』
発売日：2024年5月23日予定
価格：1万1880円（パッケージ版のみ）

©IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

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