AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルが来月配信するとうわさの「iOS 27.3」ではまったく新しいヘルスアプリが導入されるが、使うにはAI対応のiPhoneが必要になるという。米メディア9to5Macが11月17日に報じた。

同紙によると、ヘルスアプリはiOS 27.3で全面的に作り直され、これまで以上に一人ひとりに合わせた役に立つ情報を届けることを目指しているという。新機能には「Insights（見通し）」タブ、「Longevity（寿命）」タブ、学習用の動画、自宅でできる動作の評価などがあるそうだ。

ただ、この新しいヘルスアプリはApple Intelligenceを前提にしているため、AI対応のiPhoneが必要になる。具体的には「iPhone 15 Pro以降」が対象になるそうだ。古いiPhoneを使っている人のほか、端末でApple Intelligenceを有効にしていない人も、新しいヘルスアプリは使えないという。また、最初は一部の言語でしか使えないともされている。

こうした条件があることから同紙は、iOS 27.3にアップデートしても多くのiPhoneユーザーにとってヘルスアプリは「大きく変わらないままかもしれない」としている。

対象外の機種を使っている人にとっては、新しいヘルスアプリが買い替えを考えるきっかけの一つになるかもしれない。