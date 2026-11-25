篠原修司のアップルうわさ情報局 第2522回
アップル「iOS 27.3」の新ヘルス機能、使えるのはAI対応のiPhoneだけかも
2026年11月25日 20時00分更新
アップルが来月配信するとうわさの「iOS 27.3」ではまったく新しいヘルスアプリが導入されるが、使うにはAI対応のiPhoneが必要になるという。米メディア9to5Macが11月17日に報じた。
同紙によると、ヘルスアプリはiOS 27.3で全面的に作り直され、これまで以上に一人ひとりに合わせた役に立つ情報を届けることを目指しているという。新機能には「Insights（見通し）」タブ、「Longevity（寿命）」タブ、学習用の動画、自宅でできる動作の評価などがあるそうだ。
ただ、この新しいヘルスアプリはApple Intelligenceを前提にしているため、AI対応のiPhoneが必要になる。具体的には「iPhone 15 Pro以降」が対象になるそうだ。古いiPhoneを使っている人のほか、端末でApple Intelligenceを有効にしていない人も、新しいヘルスアプリは使えないという。また、最初は一部の言語でしか使えないともされている。
こうした条件があることから同紙は、iOS 27.3にアップデートしても多くのiPhoneユーザーにとってヘルスアプリは「大きく変わらないままかもしれない」としている。
対象外の機種を使っている人にとっては、新しいヘルスアプリが買い替えを考えるきっかけの一つになるかもしれない。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2521回
iPhoneアップル「20周年iPhone」はほぼ縁なしに？ 四辺が曲がるガラスなど4モデルを開発中とのうわさ
-
第2520回
iPhoneアップル新製品「HomeView」、ChatGPTなどのAIアプリに対応か
-
第2519回
iPhoneアップル「iPhone Pro」20周年モデル、画面の“穴”は残る？
-
第2518回
iPhoneアップルに値上げ圧力 メモリ不足は2030年まで続く？
-
第2517回
iPhoneアップル「iPhone 18」はバッテリー大型化？
-
第2516回
iPhoneアップル「HomeView」上位版、360度回るロボットアーム搭載か
-
第2515回
iPhoneアップル、6Gモデム開発に向けて技術者募集か
-
第2514回
iPhoneアップル「iPhone Duo 2」、画面下Face IDを試作中？
-
第2513回
iPhoneアップル次期「iPad mini」、60Hzと120Hzの画面テスト？
-
第2512回
iPhoneアップル「タッチ対応MacBook Pro」11月6日に店頭へ？
- この連載の一覧へ