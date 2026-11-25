AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルがiPhoneの20周年に向けて準備しているとうわさの記念モデルは、2種類のデザインで計4モデルが開発されているという。中国の著名リーカーIce Universe氏が11月18日にXでリークした。

同氏によると、4モデルのうち2モデルはフラットなカバーガラスを、残る2モデルは四辺すべてが湾曲した「クアッドカーブ」のカバーガラスを採用しているという。ただし、4モデルはあくまで開発中という話で、実際にどれが製品化されるかには触れていない。

注目の四辺曲面版モデルには約1mmのベゼルがあるが、ガラスが湾曲しているため正面から見るとほとんど見えなくなるという。その結果ほぼベゼルレスの見た目になり、実物は「息をのむほど美しく見えるかもしれない」と伝えられている。

アップルはこの四辺曲面デザインを3年間試作しており、途中で何度か改良を重ねてきたという。とくにガラスの曲率は「今も調整が続いている」といい、最初期の試作ではカーブが強かったが、その後抑えられたそうだ。

ちなみにこのうわさについて米メディアMacRumorsは、アップルがProとPro Maxの2サイズで別々のデザイン案を開発し、より野心的な曲面デザインの予備としてフラット版を残している可能性を「考えられる説明の1つ」として挙げ、4モデルの発売を計画しているわけではないとみている。

また、フラットな前面ガラスのモデルは標準の「iPhone 20」で、「iPhone 20 Pro」より後に発売されるという話も取り上げている。

20周年iPhone、はたしてどのようなデザインなのか実物を目にするのが楽しみである。