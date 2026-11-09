アップル「iPhone Pro」20周年モデル、画面の“穴”は残る？

AIで生成したイメージ 筆者提供

アップルがiPhoneの20周年にあわせて大きなデザイン変更を予定しているとうわさの来年の「iPhone Pro」は、ディスプレーにこれまでどおり穴が残るという。中国のSNS微博（weibo）のリーカーDigital Chat Station氏が11月4日に投稿した。

同氏は別のユーザーからの「iPhone 20 Pro Maxはダイナミック・アイランドを残すのか、それとも穴のないディスプレーになるのか？」という質問に対して、「ディスプレーには穴が残る」と答えている。なお「iPhone 20 Pro Max」は質問した側の呼び方であり、いまのところこれが正式な製品名だと伝えられているわけではない。

米メディア9to5Macはこれを受けて、「ダイナミック・アイランドの切り欠きが維持される」と伝えている。

同紙はこれまでのうわさから、20周年モデルのダイナミック・アイランドがiPhone 18 Proと同じ大きさになるかは「はっきりしない」としながらも、同端末はFace IDを搭載するとみられているため「同じ大きさになる可能性は高い」としている。なお、現行のiPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxはダイナミック・アイランドが小さくなり、ライブアクティビティを最大3つ同時に表示できるようになっている。

同端末に穴のないディスプレーが搭載されるといううわさは根強く流れているもので、9to5Macは5月にアナリストのJeff Pu氏の報告として、Face IDが画面の下に移り、画面に残るのはパンチホール型の穴だけか、穴がまったくなくなると伝えていた。初期のうわさではダイナミック・アイランドをなくし、切り欠きのまったくない全面ガラスのディスプレーになる可能性も示されていた。今回の投稿は、こうした見方とは食い違う内容と言える。

そのほか20周年モデルについては、本体の四辺を包み込むように曲がった「クアッドカーブ」ディスプレーが採用され、見た目の上ではベゼルがない外観になるとも同紙は伝えている。

穴のない全面ガラスのiPhoneを心待ちにしていた人には少し残念な話だが、画面の形そのものが大きく変わるのなら、20周年らしい新しさは十分に味わえそうだ。